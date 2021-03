Proponen transferir administración de escuela en desuso en Naranjito a organización

El representante Juan José Santiago Nieves radicó la Resolución Conjunta de la Cámara 97 en beneficio al Programa del Adolescente de Naranjito, Inc. (PANI), una institución sin fines de lucro que se dedica a fortalecer las capacidades de los niños, adolescentes y sus familiares con servicios psico-sociales y educativos de calidad desde el 1989. La medida propone transferir la administración y usufructo las facilidades de la antigua Escuela Felipa Sánchez Cruzado, localizada en la PR811 del Barrio Cedro Abajo de Naranjito, a dicha institución, ya que el actual convenio a 5 (cinco) años plantea limitaciones.

“PANI es realmente una institución en Naranjito y en el sentido más honorable de la palabra. Se creó por voluntarios comprometidos con sus comunidades ante el abandonodel gobierno central. En el año 1989, el Departamento de Salud cortó los fondos dirigidos a este proyecto que atendía la salud física y mental de los niños y jóvenes naranjiteños. Este grupo de voluntarios rescató el concepto de servicios y han atendido a más de 70,000 niños y adolescentes”, detalló el representante.

Actualmente, PANI ofrece terapias psicológicas individuales a niños, adolescentes, y a sus familiares, así como trabajo social, talleres preventivos, orientaciones y adiestramientos para el personal escolar y agencias de la comunidad, sin costo. Todos estos proyectos están encaminados a la prevención de problemas como la violencia, uso de drogas, alcohol y tabaco; intentos de suicidio, deserción escolar, embarazos, enfermedades de transmisión sexual, entre otros, utilizando estrategias individuales y ambientales de base científica.

“Actualmente, PANI tiene un contrato de arrendamiento a 5 (cinco) años de esa antigua Escuela Felipa Sánchez Cruzado con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). No obstante, por el corto tiempo por el cual está suscrito dicho acuerdo, genera una serie de inconvenientes para que la operación pueda operar de manera eficiente, ya que la entidad se ha visto limitada a realizar inversiones mayores o recibir donativos, toda vez que no resulta costoefectivo en un plazo tan corto, por lo que nuestra propuesta es que el el usufructo sea a 25 (veinticinco) años”, añadió el legislador. “En tiempos de crisis fiscal cuando el gobierno central limita los servicios, es alentador que existan entidades como PANI y es necesario que seamos justos con esta institución que no cobra por sus servicios y funcionan con propuestas donativos”, finalizó el legislador.

Te recomendamos: