Joven apuñalada 80 veces en Colombia habla tras brutal ataque

En últimas horas se han dado a conocer varias versiones sobre este aberrante caso ocurrido en Colombia. Habló joven apuñalada 80 veces y contó cómo estuvo a punto de morir.

Se dieron a conocer los primeros testimonios de la menor de 16 años que sufrió 14 horas de tortura entre la noche del viernes 19 y el sábado 20 de marzo recibiendo 80 puñaladas.

En la atroz agresión presuntamente están relacionados su mejor amigo, la madre de este, la novia del joven y dos menores más en el barrio Villa Muvdi de Soledad, Atlántico.

“El primer día, como estaba inconsciente, yo no la forcé a hablar, pero al otro día sacó una fortaleza y me dijo: –Abue, desde las 3:30 de la tarde que yo llegué a esa casa, ellos (Su amigo y la mamá) me tiraron la primera puñalada en el cuello y de ahí para allá yo me desmayaba y me despertaba a cada rato, así duré hasta las 5 de la mañana–”, dijo la abuela de la víctima al diario El Heraldo.

Durante la agresión la adolescente fue amordazada, torturada y la hirieron, según se conoció, en más de 80 ocasiones con arma blanca en la cabeza, cara, pecho, cabeza, espalda, brazos, etc.

Hasta intentaron asfixiarla con una bolsa. La menor por fortuna fue dada de alta este jueves del Hospital General de Barranquilla.

“A las 7 de la noche llegó la madre del joven y ella se lo llevó a él para el patio. Luego la mamá se devolvió, tomó una navaja y agredió a mi nieta. No entiendo por qué la trataron así, siendo una niña que les abrió las puertas de nuestra casa y hasta se quitaba la comida de su boca para dárselas a ellos”, agregó la abuela.

El robo de un celular

El conflicto que generó esta atroz agresión habría comenzado en diciembre del año pasado a raíz del robo de un celular al mejor amigo de la víctima.

“Ese robo fue en diciembre cuando estábamos todos en la puerta y llegó Juan diciendo que le habían quitado el celular. Le pregunté quién lo había atracado y me dijo que unos muchachos, los cuales yo conocía. Entonces me fui a la casa de los muchachos y al día siguiente apareció el celular y se lo dimos a Juan, pero no entraré en más detalles”, dijo la pariente.

De acuerdo a las versiones oficiales, la pandilla que atracó al mejor amigo de la víctima para robarle el celular publicó unos mensajes en una red social y la joven atacada, al parecer, se habría unido a los comentarios.

La abuela dijo a El Heraldo que el atraco y los post en redes están relacionados, pero afirma que su nieta no publicó comentarios hirientes contra su “amigo”.

Otra versión

La mamá de la novia del mejor amigo, también implicada en los hechos, detalló que la víctima está “viva” por la reacción de esta joven, quien habría impedido que los ataques fueran mortales.

“Ellas cogieron para allá sin saber lo que el mejor amigo tenía planeado junto con su mamá. Mi hija me dijo que sí fue a la casa a buscar a la joven, pero que era ella la que quería ir donde el joven. Estando allá, y cuando pasó todo eso mi hija llamó a los papás del joven, quienes no estaban en casa para que frenaran la agresión. Mi hija me dijo que cuando los papás del joven llegaron, la mamá de este comenzó a agredir a la muchacha”.

La mujer dijo que el padre del mejor amigo de la víctima, luego de la tortura, fue quien la arropó con una sábana y la subió al carro que la dejó en el hospital.

La mamá de la novia del presunto agresor habría sido quien los llevó a que se presentaran ante las autoridades tras conocerse este aberrante hecho.

Actualmente los menores de edad permanecen en el Centro Especializado para Adolescentes, Cespa, de la Fiscalía en Barranquilla, tras sus aprehensiones y están pendientes dos órdenes de captura más contra la mujer adulta que habría participado en el hecho y otro primo menor de edad del joven implicado.

Te recomendamos: