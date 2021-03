Denuncian alegadas terapias reparativas realizadas en iglesia de Wanda Rolón

El activista de derechos humanos, Francisco "El Jimagua" Cartagena Méndez, denunció haber recibido una invitación formal por parte de la pastora Wanda Rolón para someterse a una terapia de conversión de la homosexualidad, así como a formar parte de la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta.

"En el año 2013, luego de varias insistencias, accedí a reunirme con la Sra. Wanda Rolón en la oficina de su iglesia. Según ella, yo movía masas en ese entonces, (debido a varias protestas que organicé en contra del programa SúperXclusivo y el sector fundamentalista en el país), razón por la cual ella quería que fuera un cierto líder en su iglesia, pero que primero yo tenía que someterme a una terapia de "conversión de mi homosexualidad", expresó El Jimagua en su red social en Facebook.

"Me molesté mucho, le aseguré que en mi persona no había nada que cambiar y le cuestioné cómo funcionaban esas terapias, a lo que guardó silencio. Luego de hora y media de reunión, Wanda Rolón me indicó que ella sabía que dos personas del mismo sexo podían amarse, pero dijo y cito 'no me lo hagan público'. Además, le cuestioné si no sentía tristeza en su corazón, al saber que hay adolescentes homosexuales que se suicidan por culpa de personas como ella, que nos juzgan constantemente, también guardó silencio", sentenció Francisco El Jimagua, quien entiende que las expresiones que le hizo la pastora fueron una "muestra total de hipocresía eclesiástica".

Recientemente el Senado de Puerto Rico, comenzó una serie de vistas públicas con sobre 21 deponentes sobre el proyecto 184 que busca proteger a los menores mediante prohibir "la práctica de la terapia de conversión", una serie de prácticas que buscan cambiar la orientación sexual y que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha descrito como inefectiva y catalogado de tortura.

El sábado 1 de junio del 2013, Francisco "El Jimagua" Cartagena Méndez, realizó una protesta pacífica frente a los predios de la iglesia de la pastora Wanda Rolón en contra su alegado fundamentalismo religioso, a la cual asistieron solamente 12 personas y a quienes apodaron los "apóstoles de la Equidad".