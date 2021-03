Argumentos a favor del Proyecto del Senado 184 dan inicio a segundo día de vistas públicas

La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción reanudó hoy, viernes, las vistas públicas para escuchar distintas perspectivas en torno al Proyecto del Senado 184, que propone prohibir las terapias de conversión, con ponencias a favor de la medida y relatos sobre las consecuencias que este proceso podría tener en jóvenes.

Los primeros deponentes de hoy fueron Maite Bayolo Alonso, de la la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico, Lisa Gallargo, de la sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional, y Elvin Rivera, quien fue sometido a estas terapias a sus 14 años.

Durante su ponencia, el joven contó cómo comenzó a desarrollar una atracción hacia el mismo sexo y por esto su familia lo llevó a un sicólogo que alegaba poder cambiar su orientación sexual.

Rivera también narró que a sus 14 años accedió a las sesiones y por su disposición a esto, el sicólogo, que también se identificaba como pastor, alegó que podía cambiar su orientación sexual, lo que no ocurrió.

“Las sesiones fueron aproximadamente una por semana, por un mes. Media hora. Consistía en preguntar sobre mis intimidades y ese tipo de cosas. Me preguntaba si quería tener una familia y que me acercara a las chicas y tratara de ver si podía tener algo con una”, detalló a preguntas de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, del partido Movimiento Victoria Ciudadana.

Sin embargo, durante la ronda de preguntas de las senadoras presentes frente a ese panel, el debate se centró en la libertad de culto y cómo el proyecto podría infringir en eso, dado a que prohíbe a “entidades” a practicar las terapias de conversión.

Esto, según Gallargo, no limita el derecho a culto dado a que la libertad de expresión lo protege.

“No hay ninguna relación que vaya dirigida a restringir la libertad de culto porque los casos que se han llevando acá… la primera enmienda lo cobija. Este proyecto solamente le está hablando a las personas licenciadas profesionales”, expuso Gallargo.

“La misma persona terapeuta tiene su libertad de expresión protegida. Tiene todas las protecciones amplias”, agregó, por su parte, Bayolo Alonso.

En tanto, durante su turno de preguntas, la senadora del partido Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, expresó que aunque no está de acuerdo con que no se le permita ningún tipo de terapia a una persona sin su consentimiento, sí cree que se le debió permitir un espacio a escuchar a alguien que haya tenido un resultado positivo con este tipo de terapia.

Al final del turno de preguntas, el senador Vargas Vidot preguntó si como está redactado el proyecto, se le permitiría al padre, madre o encargado a remover al menor a otro país o región para someterlo a las terapias y Bayolo Alonso expresó que la medida, de la manera en que está escrita, no prohíbe este tipo de situación.

“Dentro del marco del proyecto, como está escrito, podría hacerse”, afirmó Bayolo Alonso.

El segundo panel del día estuvo compuesto por el activista de la comunidad LGBTT y director asociado de Waves Ahead, Pedro Julio Serrano, la directora ejecutiva de True Self Foundation, Joanna Cifredo, y el activista trans Justin Jesús Santiago.

Tanto Cifredo como Santiago expusieron sus respectivas experiencias como personas trans en Puerto Rico siendo expuestas a las terapias de conversión.

Por su parte, Santiago contó que desde su adolescencia tuvo que ser sometido a terapias y que como consecuencia, comenzó a considerar el suicidio y luego desarrolló el alcoholismo por la depresión que le indujo el proceso.

En tanto, a interrogantes de Rivera Lassén, Cifredo narró que dado al rechazo que recibió por su identidad de género, tuvo que recurrir a irse de su hogar a los 18 años y someterse a una situación de precariedad en la que tuvo que dormir en su carro para subsistir.

"Me fui de mi casa a mis 18 y me fui a Miami. Me fue bien mal. No tuve familia, me fui a un albergue y me robaron cosas. Las personas que sí me levantaron y me mostraron un amor genuino fueron las personas de nuestra colectiva. Así poco a poco fui creyendo y creciendo confianza en mí misma", contó la joven activista.

No obstante, en contraste con las vistas del miércoles, la tensión solo se elevó en un breve intercambio, cuando la senadora Rodríguez Veve le pregunto a Serrano si apoyaría a un miembro de la comunidad LGBTT+ que decidiera cambiar su comportamiento y optara por la abstinencia sexual.

“La orientación sexual o identidad de género no tienen que cambiar. No hay nada que cambiar. Así que no voy a dignificar o legitimar su pregunta con una respuesta porque no vinimos a defender nuestra identidad”, contestó Serrano.

El tercer panel estuvo compuesto por el representante de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Caleb Esteban Reyes y Juan C. Malavé Rexach, representante del Instituto sexológico educativo y sicológico.

Esteban Reyes depuso que aunque él y la Asociación apoyan el proyecto senatorial 184, cree que se debe enmendar para que incluya a que “personas, profesionales y entidades” no puedan dirigir este tipo de tratamiento, para evitar que cualquier individuo sin una licencia médica incurra en esta práctica de manera clandestina.

La vista pública continuará esta tarde con la representación de la organización ConCiencia, la sicóloga María de los Ángeles González y el catedrático asociado de la Universidad Albizu, Juan Nazario Serrano.

