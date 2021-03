Analizan incluir a policías como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno

La Comisión de Salud, presidida por el senador, Rubén Soto, realizó una vista pública sobre el Proyecto del Senado 150, el cual pretende incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno a los policías estatales y municipales, retirados y activos, sus cónyuges e hijos a una cubierta igualitaria y completa.

“Que este plan no quede engavetado y se apruebe lo más pronto posible. Me siento honrado de servir de enlace para el honroso cuerpo del Senado de Puerto Rico y mis compañeros policías”, manifestó Juan Gabriel Agosto, deponente y presidente de la Asociación de Policías Veteranos y Retirados del Área Norte de Arecibo.

En cambio, la Administración de Seguros de Salud (ASES), guardó reservas ante el proyecto y no contestaron todas las interrogantes presentadas por la Comisión e inclinaron su postura al impacto económico que causaría la aprobación de esta medida.

Por otro lado, Rubén Soto, autor de la pieza legislativa catalogó la postura de ASES como una falta de respeto para el pueblo de Puerto Rico. “No vinieron preparados, trajeron un estudio que no compete al proyecto, hablando de otro tipo de empleados que no son los que menciona la pieza legislativa. Ellos vinieron aquí y por un lado decían que aprobaban el proyecto y en su ponencia que decían que no, vinieron totalmente perdidos”, sostuvo Rubén Soto, senador por el distrito de Arecibo.

“Sabemos que el costo de la salud es uno de los grandes problemas en los hogares, pues muchas veces se tiene que decidir entre un gasto y otro. Más cuando la persona es retirada y su ingreso y capacidad de generar más recursos son limitados. Por ello, entendemos que este proyecto es uno de gran envergadura e impacto social”, argumentó José Taboas, presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico.

Entre los beneficios que propone la medida legislativa es una aportación de $0 a aquellos que tengan una pensión de $1,500 o menos. A los que devenguen un ingreso de $1,500 a $2,499 una aportación de $50 y los que reciban una pensión de $2,500 o más una aportación de $100.

La comisión continuará evaluando la medida para las respectivas enmiendas y redacción de los correspondientes informes en las próximas semanas.

