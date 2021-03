Sujeto en Colombia le quemó la casa a su madre por no dejarlo dormir con la novia

Un hombre en Colombia le quemó la casa a su madre luego de que esta no lo dejara dormir con su novia.

Se trató de un hecho de intolerancia ocurrido en Corozal, Sucre, el pasado 21 de marzo.

Los vecinos quedaron como testigos del ataque de un joven a su madre y su hermana, dos mujeres que son reconocidas por ayudar a la comunidad.

Al parecer, el hijo de la mujer se enfureció al punto de dañar todos los electrodomésticos de la casa. Pero, como si no fuera poco, luego le prendió llamas a la vivienda.

Un mensaje en redes sociales llamó la atención por lo que él mismo contó.

"Todo el mundo está siendo muy injusto conmigo porque realmente nadie sabe lo que pasó en la casa de mi mamá. Una buena madre no le cierra las puertas a su hijo y eso fue lo que ella hizo conmigo. Madre, si tú ves este mensaje, disculpa, pero no lo quería hacer si no es que mi hermana y usted me provocaron y me duele lo que pasó verdad" (SIC).

La vivienda quedó completamente destruida y ellas ahora piden a sus vecinos ayuda para encontrar un lugar dónde vivir.

Un enfurecido hombre , agredió a su señora madre , a una hermana y le predio fuego a la vivienda de las dos mujeres ubicada en el municipio de Corozal , aquí en el departamento de Sucre. El cual fue identificado como Luis Alberto Martínez Yances. pic.twitter.com/iOkAnNR2Fm — Alberto Teherán Sierra (@albertoteheran) March 23, 2021

Te recomendamos: