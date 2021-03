Buque atascado en Egipto podría atrasar el transporte de cargamento a Puerto Rico

El inmenso duque atascado en el Canal de Suez, en Egipto, no tendría mayores efectos en la transportación de cargamento hacia Puerto Rico salvo a una demora de algunos días, estimó hoy, jueves, la presidenta de la Asociación de Navieros de Puerto Rico, Clarivette Díaz.

En una entrevista telefónica con Metro Puerto Rico, Díaz aseguró que no se estima que la paralización del buque Ever Given, con bandera panameña que traslada contenedores entre Asia y Europa, tampoco tenga efecto alguno en los precios de productos que llegan a Puerto Rico.

"La realidad es que este canal en Egipto es lo que conocemos como la ruta natural para el mercado de Asia… la carga que llega al puerto viene de puertos más de China y esos puertos aledaños", expresó Díaz a preguntas de este medio.

"Pero definitivamente no es que venga carga de estos puertos. Puede haber algún tipo de retraso", agregó.

No obstante, dependiendo de cómo las autoridades manejen la situación y si logran remover el buque se su punto, algunas compañías podrían estar haciendo ajustes para evitar que el retraso sea mayor.

A su vez, Díaz también enfatizó en que no se estiman cambios en los precios debido a que en su gran mayoría, el cargamento que llega a los puertos de Puerto Rico provienen de Jacksonville, en Florida.

