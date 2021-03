Donald Trump puso su casa para un evento de autos lujosos

Si bien Donald Trump será recordado por ser presidente de los Estados Unidos, no olvidemos su calidad de empresario y gusto por los autos.

Con información de Daily Mail, la exhibición de autos de lujo The Palm Event se llevó a cabo en la residencia oficial de Trump. Actualmente, ha empezado su nueva vida en el estado de Florida en Estados Unidos.

De esta manera, se le vio platicando sin máscara de protección con coleccionistas de autos en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Uno de los autos más destacados fue un Pagani de dos millones de dólares y una colección de Ferrari.

En cuanto al evento, la sexta edición The Palm Event consistió en una recaudación de fondos para una organización local sin fines de lucro llamada The Place of Hope.

Un dato interesante es que sólo se puede asistir por invitación, con un cupo para 500 personas y un costo de 375 dólares. De esta manera, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, los asistentes disfrutaron de una exhibición de autos desde la década de 1920 hasta los hipercoches modernos, de la mano de comida gourmet, vinos finos y un desfile de moda.

En una publicación en Instagram de The Palm Event, destacaron la experiencia del evento con Donald Trump como anfitrión:

"Qué experiencia… el ex presidente Donald Trump caminando a través de nuestro evento (aparentemente él es partidario de Ferrari). Me preguntó si podía poner un par de coches en el césped… mi respuesta … ¡absolutamente! Luego le pidió al servicio secreto que fuera a buscar sus autos… un Ferrari 458 con aproximadamente 1,000 millas y un Maybach.

Cosas que nunca pensé que pasarían al crecer:

1). Donald Trump se convertiría en presidente de Estados Unidos.

2). Organizaría una exhibición de autos en el césped de un presidente en funciones mientras él estaba allí.

3). Trabajaría con el servicio secreto limpiando los coches.

4). Un ex presidente ingresaría autos en mi programa."

Ese mismo domingo, Trump se fue a jugar su habitual golf. También, se le vio rodeado de simpatizantes, quienes se han tomado fotos con él compartiendo mensajes de apoyo y de no perder la esperanza.

No por nada, durante el evento de autos, vestía su característica gorra roja con el lema “Make America Great Again”.

