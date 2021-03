Federación de Maestros exigirá se eleve salario de personal docente a $4 mil

La Federación de Maestros dijo hoy que propondrán y "lucharán" por el establecimiento de un salario base mensual de $4,000 para el personal docente en la Isla.

Además, aseguraron que establecerían "un proceso de negociación que aumente la remuneración del magisterio a un nivel de justicia real. Requeriremos que se retomen los pagos de la carrera magisterial y los pasos por mérito al magisterio".

El sindicato está recogiendo endosos para celebrar elecciones sindicales entre el personal docente del Departamento de Educación y enfrentar a la Asociación de Maestros. Miles de maestros y maestras han llenado los endosos.

Además, responsabilizaron a la Asociación por no obtener aumentos salariales y beneficios para el magisterio tras cinco años de haber sido designados representantes del magisterio.

"La Asociación de Maestros es uno de los culpables de que no tengamos un salario justo. Primero, saboteó la lucha de la Federación de Maestros y luego, cuando fue seleccionada como representante sindical, aceptó firmar un Convenio Colectivo que no incluyó aumentos u otros beneficios. Son un obstáculo para que podamos obtener justicia salarial. Llegó el momento de decirle NO MAS", expresaron.

El magisterio no recibe un aumento a su salario base desde 2008 cuando la lucha de la Federación de Maestros propició un aumento de $250.00 mensuales.

"Desde entonces el gobierno, en complicidad con la Asociación de Maestros, le ha negado al magisterio sus reclamos de justicia salarial. En 2016 esa organización patronal negoció un Convenio Colectivo SIN AUMENTOS SALARIALES y beneficios que solo garantizaba las cuotas de esa empresa sindical. La Asociación le ha hecho un daño enorme a los maestros y maestras del país y es momento de decirle ¡Basta!", aseguraron.

"Los maestros y maestras necesitamos un salario digno que nos permita satisfacer nuestras necesidades y las de nuestras familias", concluyeron.

