Jenniffer González truena contra proyecto de estatus de Nydia Velázquez

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, tronó hoy contra el proyecto de ley sobre el estatus de la isla presentado por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez y lo catalogó "colonialista y antidemocrático".

“No hay nada más colonialista que se imponga que otros decidan por nosotros. La medida busca delegar en unos pocos el futuro de todo un pueblo en vez de dejar que la mayoría sea quien decida. Aquellos que quieren silenciar el voto de la mayoría y la voluntad del pueblo son los que se resisten al futuro y al progreso. Nos toca a los que creemos en Puerto Rico el reclamo de igualdad que nos corresponde”, dijo la comisionada residente mediante un comunicado de prensa.

Aseguró que en los últimos tres referéndums que ha celebrado Puerto Rico, del 2012 al 2020, la estadidad es la opción de estatus la que ha salido favorecida.

González Colón y el congresista de origen puertorriqueño, Darren Soto, presentaron legislación (H.R. 1522) la semana pasada en el que buscan ratificar el resultado de noviembre pasado en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos.

“Este es el mismo proceso que llevaron los últimos dos territorios en ser admitidos, Hawái y Alaska. La medida cuenta con un total de 58 coautores de ambos partidos y ayer, se radicó en el Senado una medida hermana (S.780)”, comentó la comisionada residente. En el Senado, la medida proestadidad fue presentada ayer por el senador Martin Heinrich y cuenta con el respaldo de otros tres congresistas.

“Ambas cámaras del Congreso tienen ante sí medidas que actúan a base de lo expresado por el pueblo, encaminan el proceso de admisión y buscan nuevamente que el pueblo se exprese y que sea el que finalmente determine su futuro; contrario a la medida presentada hoy por Velázquez y Ocasio Cortez que ignora la voluntad expresada ya por nuestro pueblo y pretenden imponerse. Una regla que tenemos en el Congreso es que ningún congresista legisla asuntos fuera de sus distritos sin contar con el aval de la persona electa propiamente por los votantes de ese distrito”, añadió.

En el Senado, la medida de Velázquez y Ocasio Cortez, será liderada por el senador Robert Menéndez, quien indicó que cuenta con el respaldo de seis senadores, incluyendo a Bernie Sanders y el republicano Roger Wicker.

“Agradezco el interés de atender el asunto del estatus territorial de Puerto Rico, por lo que las invito, a ellas y a todos los compañeros de ambos partidos, a que no le den la espalda a nuestro pueblo, a que no se comporten como colonialista de siglos pasados, ni ignoren esta lucha de derechos civiles que llevamos a favor de la igualdad plena que solo se alcanza con la estadidad”, expresó González Colón.

La comisionada residente, además tildó el proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez como “la antítesis de una de las más celebres y profundas citas que pronunció hace más de siglo y medio el presidente que salvó la Unión cuando concluyó su famosa “Gettysburg Address” con este pronunciamiento “a government of the people, by the people, for the people”. Es la antítesis porque precisamente le quita al pueblo de Puerto Rico el poder decisional del gobierno que quieren; le quita al pueblo de Puerto Rico formar una relación con los Estados Unidos decidida por ellos mismos; y le quita a nuestro pueblo que esa decisión vinculante sea tomada por ellos; por ende, este proyecto es la antítesis de lo que es la esencia de la democracia americana”.

Congresistas presentan proyecto que crearía una Convención de estatus en la isla La Ley para la Libre Determinación de Puerto Rico fue presentada por las representantes Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez y el senador Robert Menéndez.

Te recomendamos: