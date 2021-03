Trump no descarta volver a aspirar si es en contra de Meghan Markle

Ante rumores de que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, podría aspirar a la presidencia estadounidense bajo el Partido Demócrata, Donald Trump aseguró que no descarta volver a la papeleta presidencial en 2024.

En una entrevista con el programa televisivo Fox News, se le preguntó al exmandatario en torno a supuestas reuniones entre oficiales del Partido Demócrata y Markle —también esposa del príncipe Harry— para discutir las posibilidades de aspirar a la presidencia en 2024.

"Espero que eso pase. Y si pasa, creo que tendré mayor motivación para lanzarme a la presidencia", señaló Trump.

"No soy fanático de ella. Pienso que lo que ha dicho sobre la familia Real y la Reina…Como sabes, conozco a la Reina y me he reunido con ella y pienso que la Reina es una tremenda personas y no soy fanático de Meghan", dijo el expresidente.

Los comentarios de Trump, además, surgen a casi dos semanas de la entrevista que le realizó la Oprah Winfrey al príncipe Harry a Markle en donde alegan que en el interior de la familia Real se cuestionó el color de piel de los futuros hijos de la pareja.

De acuerdo con el medio Business Insider, una figura política —que prefirió el anonimato— dijo el domingo pasado al medio Daily Mail que en el interior del Partido Demócrata se discutía las ambiciones políticas. Esta fuente del Daily Mail, incluso, apuntó a posibles aspiraciones de Markle a la Casa Blanca para la Casa Blanca.

Además, según Business Insider, una fuente cercana a Markle indicó el año pasado a la revista Vanity Fair que la Duquesa de Sussex podría considerar seriamente aspirar a la presidencia y que supuestamente —tras casarse con el Príncipe Harry— no habría renunciado a su ciudadanía estadounidense ante la eventualidad de una posible carrera política.

