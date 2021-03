Denuncian violaciones del presidente de la CEE con elección de congresistas criollos

Celebrar el sorteo de posiciones para los candidatos fuera de fecha y el no utilizar las máquinas de escrutinio durante la elección especial en donde se escogerán los cabilderos del Partido Nuevo Progresista (PNP) en pro de la estadidad son algunos ejemplos de violaciones que denuncia el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Cruz cometidas por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosario Colomer.

Según el comisionado, "estas violaciones son producto de que el juez y presidente de la CEE no defendiera con vehemencia el reglamento adoptado unánimemente por los comisionados de todos los partidos políticos en el Tribunal".

“Es lamentable que la comisión sea secuestrada por el PNP y arrastrada a administrar un proceso electoral plagado de irregularidades como lo es el evento para votar por los “delegados congresionales” del 16 de mayo. En la reunión de ayer martes, el PNP obligó al componente electoral a escoger que parte de la Ley 167 nos toca violar”, denunció Cruz.

“El cambio de postura del PNP para decir que no podíamos requerir endosos antes del 15 de marzo porque eso era una violación a la ley, desató una cadena de eventos que lleva a violar la ley en otras dos disposiciones. Yo esperaba unas decisiones más institucionales en protección del interés público de parte de la presidencia y por el contrario, hoy vemos como las violaciones a la ley se sirven a conveniencia del PNP", agregó.

Según explicó Cruz, en virtud del Artículo 16 de la Ley 167 y mediante el uso de manera supletorias de las disposiciones del Código Electoral de Puerto Rico, se estableció que los endosos deberían estar sometidos y aprobados antes del 15 de marzo ya que ese día se llevaría a cabo el sorteo de posiciones conforme dispuso un Tribunal. Sobre este particular mencionó que “resultó que la CEE no pudo cumplir con celebrar el sorteo en la fecha del 15 de marzo y lo celebró el 16, sin haber completado el proceso de validación de endosos para todos los que radicaron hasta horas de la tarde el mismo 15 de marzo. Por otra parte, por ser tan tarde todo este proceso y por carecer de los fondos públicos para la celebración del mismo, el presidente de la comisión a petición del PNP resolvió que no se usarán máquinas de escrutinio electrónico, a pesar de que el Artículo 5 de la propia Ley, ordena el uso de un sistema de escrutinio electrónico. De hecho, eso formó parte de la proclama que hizo la CEE en febrero cumpliendo con ese mismo artículo”.

También recordó que este evento tenía un costo de $8M, el cual se reajustó a $6M y todavía hoy carece de garantía de financiamiento público. Asegura que esto coloca a la CEE en una difícil postura debido a que la comisión opera con un déficit de nómina de $5M.

“Por segunda semana consecutiva, le pedimos al presidente de la comisión que detenga este evento y le informe al Gobernador y a la Asamblea Legislativa las imposibilidades de cumplimiento que tiene la legislación. Sin embargo, una vez más el presidente resolvió seguir adelante, a pesar de que el gasto supera las posibilidades de ejecución. Es injusto para muchos empleados de la CEE, que al igual que otros empleados del sector público, que son padres y madres de familia y que serán cesanteados el año que viene, ver cómo se despilfarra el dinero de la agencia para intentar salvar un proceso tan inconsecuente para la mayoría del pueblo puertorriqueño”, finalizó Cruz.