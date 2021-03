Emiten advertencia de inundaciones para estos pueblos del área metro

El Sistema Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió esta noche una advertencia de inundaciones para tres pueblos en el área metropolitana.

San Juan, Guaynabo y Bayamón continuarán viéndose afectados por fuertes lluvias que producirán inundaciones urbanas menores.

Esta advertencia está en efecto hasta las 10:30 p.m.

8:30 Flood Advisory: Heavy rains will produce minor urban flooding across SJ, Guaynabo and Bayamón through 10:30 PM.

Advertencia de inundaciones: Lluvias fuertes producirán inundaciones urbanas menores a través de SJ, Guaynabo y Bayamón hasta las 10:30 PM.#prwx

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 13, 2021