Arrestan a mujer que atacó a conductor de UBER con gas pimienta en California

Una mujer fue arrestada el jueves bajo sospecha de haber rociado con gas pimienta a un conductor de Uber en San Francisco, al que le tosieron e insultaron después de que exigió que la pasajera se colocara mascarilla, informó la policía.

Malaysia King, de 24 años, fue arrestada en Las Vegas bajo sospecha de ataque con un químico corrosivo, agresión y otros cargos. La mujer está detenida sin derecho a fianza. De momento se desconoce si tenía un abogado que la representara.

Arna Kimiai, de 24 años, quien también era buscada en conexión con el ataque del sábado, indicó a través de un abogado que pretende entregarse pronto, según un comunicado del Departamento de Policía de San Francisco.

“El comportamiento captado en video de este incidente exhibe una cruel desconsideración hacia la seguridad y bienestar de un trabajador de un servicio esencial en medio de una pandemia mortal”, dijo la teniente Tracy McCray en un comunicado.

⚠️ 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.

He’s taking a few days off.

SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw

— Dion Lim (@DionLimTV) March 9, 2021