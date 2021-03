Agencias comienzan a entregar planes de regreso a labores presenciales

La secretaria de la gobernación, Noelia García, indicó hoy que, de un total de 119 agencias, poco más de 80 entregaron esta semana sus respectivos planes de acción con miras al regreso presencial de empleados públicos. Mientras que, al momento, tres agencias solicitaron tiempo adicional para especificar la cifra de empleados que trabajarán presencial y la cantidad de empleados que adoptarán una modalidad híbrida y los que permanecerán de forma remota.

“Las agencias han emitido sus informes han habido otras que han solicitado una prórroga y se le ha concedido porque tienen una cantidad de empleados considerable y ahora estamos en la oficina de la secretaria de la gobernación analizando la data para establecer tendencias, estrategias e identificar si tenemos que de alguna forma impartir directrices adicionales”, señaló García en entrevista con Metro, quien al momento de la entrevista no pudo precisar cuántas agencias solicitaron prórroga y cuántas sometieron el plan de trabajo.

“No tengo el número conmigo, pero sé que habían sometido más de 80 que sometieron, como noventa y pico. Nos faltaban unas cuantas”, dijo. Más tarde, la oficial de prensa de la funcionaria indicó a este medio que tres agencias solicitaron una prórroga hasta el próximo 15 de marzo. Metro también solicitó cuáles eran dichas agencias que solicitaron prórroga, pero al momento de publicarse esta nota, el dato no había sido provisto.

En esencia, el plan de las agencias debe contemplar la cantidad de empleados que volverán a las zonas de trabajo presencial, aquellas que permanecerán remoto y los que adoptarán una modalidad híbrida. “Se le pidió a cada agencia, no que identificara cuál era su estatus actual, sino que nos especificara cuál era su plan de acción del 8 de marzo en adelante y cuáles eran sus necesidades para reactivar empleados. Y que a esa fecha establecieran, según sus necesidades, cuántos empleados iban a estar remotos, cuántos empleados iban a estar híbridos y cuántos se necesitaban por necesidades de servicio que estuvieran activos de forma presencial”, comentó.

Por su parte, la funcionaria indicó que, a pesar de que el gobierno central desconoce esta cifra ya que carece de un sistema centralizado y uniforme de recursos humanos, aseguró que cada agencia sí debe conocer el estatus de cada uno de sus empleados. “Cada agencia sí lo conoce. Cada agencia es responsable de conocerlo, [pero] un sistema global no lo tenemos”, dijo.

De esta forma, indicó que, actualmente, delegó en la Oficina del principal ejecutivo de innovación e información del Gobierno (PRITS) para que realice la digitalización de este Sistema de recursos humanos que, a su vez, integre a todas las dependencias públicas. “PRITS está analizando cuál va a ser la estrategia que vamos a estar integrando y entendemos que el presupuesto debe estar rondando entre $3 y $5 millones únicamente para el área de recursos humanos”, señaló García, quien agregó que esperan implementar este sistema uniforme en menos de seis meses.

Y a pesar de que la pandemia provocó que muchos patronos y gobiernos adoptaran modalidades de trabajo remoto con miras al futuro, García rechazó que el gobierno local estuviese dándole la espalda al trabajo a distancia.

No [hemos descartado el trabajo remoto]. La pandemia nos obligó a utilizarla y el trabajo remoto llegó para quedarse. Para que el trabajo remoto sea efectivo quien quiera que lo adopte debe tener estrategia de supervisión agresivas y efectivas. Y tendríamos que, al integrar el trabajo remoto, hay que integrar otras modalidades de supervisión y para eso se necesita tecnología. Es precisamente a través de estos sistemas digitales de recursos humanos que podemos lograr dejar insertado la modalidad de trabajo remoto siempre y cuando tengamos digitalización”, mencionó.

La secretaria de la gobernación, sin embargo, insistió en que hay labores que deben ser atendidas de forma presencial. Aunque reconoció que habrá personas que no podrán regresar a sus trabajos ya que requieren atender necesidades particulares, planteó que otras deberán considerar si seguirán en la fuerza laboral.

“Hay mamás que todavía no pueden regresar al trabajo y hay personas que todavía deben tener cuidado de sus padres y diferentes razones personales. Tenemos que ser empáticos, pero hay una realidad y es que el gobierno tiene que ejecutar. Así es que tenemos que sí, tener unas consideraciones particulares, pero hay empleados que sencillamente si no pueden brindar un trabajo remoto y no pueden venir al trabajo, pues tienen que reconsiderar si de facto siguen siendo hábiles o si están interesados en continuar perteneciendo a la fuerza laboral”, dijo.