Personas sin hogar en Ponce reciben servicios de salud durante actividad

La actividad “Cambiando Vidas”, un esfuerzo colaborativo entre el Municipio Autónomo de Ponce y diversas organizaciones sin fines de lucro en unión a varias dependencias municipales y estatales, resultó muy beneficiosa para las personas sin hogar del municipio.

Desde tempranas horas de la mañana, más de un centenar de personas sin hogar llegaron hasta la placita Domingo Cruz para recibir principalmente servicios básicos y de salud.

Dentro de los servicios que recibieron estuvo la prueba de COVID-19, la cual se le realizó a 129 personas, resultando todos negativos. Luego de ese discernimiento, los participantes procedieron a recibir los servicios en su totalidad que incluyeron alimentos, ropa, artículos de aseo personal, área de duchas para aseo, recorte, servicio dental, pruebas de HIV, trabajo social, trámite para adquirir la tarjeta del PAN, de la Reforma y ID a través de CESCO. De igual forma, el Departamento de la Vivienda estuvo presente para orientar sobre cómo podrían adquirir una residencia permanente.

El impacto de la actividad fue todo un éxito ya que de los participantes, 2 ingresaron al programa de Metadona de ASSMCA; 1 ingresó al Hogar Crea Las América en Río Piedras y 3 ingresaron al Hospital Panamericano de Cidra, para comenzar un proceso de desintoxicación. Los trasladados se hicieron en coordinación con el programa “De Vuelta a la Vida” de la Policía de Puerto en unión al Municipio de Ponce.

La vicealcaldesa de Ponce, Sra. Marlese Sifre Rodrífguez agradeció a todas las organizaciones y añadió que “La actividad ha resultado muy exitosa. Nuestra misión se cumplió al lograr que 6 personas sin hogar hayan dado el paso de aceptar la ayuda. Muchas de estas personas que están aquí no cuentan con estas ayudas o servicios, debido a falta de desconocimiento o por no contar con los medios para solicitarlos. Me siento sumamente orgullosa de esta primera actividad, de su resultado y les garantizo que no será la última. Esto es para ustedes, nuestra población más importante, que por años no tuvieron una mano amiga, pero de hoy en adelante, no solo tendrán una mano amiga, sino que tendrán una mano hermana. No hay necesidad de una persona sin hogar en Ponce cuando los servicios están. Nuestras manos y corazón llegaron para quedarse.”

Por su parte, el alcalde de Ponce, Hon. Luis M. Irizarry Pabón añadió que “quiero agradecer a la vicealcaldesa y a todos los empleados municipales por tan excelente iniciativa para con nuestros hermanos sin hogar. Gracias a MedCentro y a todas las organizaciones que cooperaron para hacer esta actividad posible. Hoy ha quedado demostrado que aunando esfuerzos y voluntad podemos hacer grandes cosas. A todos mis hermanos que están recibiendo servicios en la mañana de hoy, quiero decirles que no pierdan la esperanza. Dios está con nosotros y es El quien resuelve nuestros problemas no importa si son de salud, emocionales o económicos. Dios siempre está con nosotros, así que aprovechen las ayudas y sigan hacia adelante. Podrán contar siempre con este servidor y con mi administración, ya que son nuestros mejores deseos de que tengan calidad de vida. Mi prioridad será siempre su salud y bienestar.”

“Como institución, MedCentro tiene el propósito mejorar la calidad de vida de nuestra gente dondequiera que estemos, en esta ocasión, cambiando vidas. Un proyecto que se propuso el Municipio de Ponce en el arranque de su nueva administración. La población, no importa la clase social que sea, es importante y merece recibir la misma calidad de servicio de salud, servicios sociales, asistencia y para eso es que existen los gobiernos municipales. Mis felicitaciones al Gobierno Municipal de Ponce, al Hon. Luis M. Irizarry Pabón y a su a vicealcaldesa por esta iniciativa y esperamos que esta sea una de muchas que esperamos ver, no tan solo aquí en la Cantera, sino a través de todos los sectores de nuestra Ciudad. Ahí estaremos apoyando cada gestión.” acotó el Lcdo. Alán Cintrón, Director de MedCentro.

Agradecemos la colaboración de Hogar Crea, Remanso de Paz, Guara Bi, Proyecto Conéctate, Coalición de Coaliciones, Casa Belén, Madre Dominga, Cristo Pobre, De Vuelta a la Vida, Iglesia Bautista de Glenview, Casa de Adoración en Familia, Job Connection, Iglesia de Dios Pentecostal, Martha Laracuente Salón, Barbero Pesebre, Moriviví, ASSMCA, Lucha Inc, Amor que Sana, Casa Ana Medina, Salvation Army, ASSMCA, Salud Municipal, Vivienda Municipal, Departamento de la Familia, CESCO, Policía Municipal y Estatal, Ayuda al Ciudadano, Estudiantes del Programa de Trabajo Social de la PUCPR, Hospital de Veteranos, entre muchos otros, que hicieron de esta actividad un éxito para el bienestar de nuestra población sin hogar.

La actividad contó con la participación del ministerio musical Pesebre y del Ballet Municipal Salsa Sur.

