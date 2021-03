Bajo asedio el campo de las relaciones públicas ante la propaganda

Transcurrido un año y ocho meses, la revelación del chat de Telegram sigue generando interrogantes en el país. Uno de los episodios más recientes en esta saga gira en torno a la contratación por $180,000 por parte del comité de campaña del entonces gobernador Ricardo Rosselló de una empresa de asesoría en comunicaciones a pocos días de que este renunciara. Ante la incertidumbre que rodea la identidad de la empresa DR Consulting y supuestos intentos de mover la opinión pública a favor del exgobernador, la presidenta de la Asociación de Relacionistas Profesionales, Karen Garnik, lamentó la percepción negativa que estos sucesos provocaron contra el campo de las relaciones públicas.

Sin embargo, la relacionista profesional aseguró que los eventos que surgieron tras la revelación del chat y ahora el acuerdo con dicha empresa denotan que las campañas de medios estaban dirigidas por personas que no son relacionistas profesionales.

“Es lamentable porque los incidentes que han llevado a que esta percepción se generalice o se haya amplificado es el resultado de relacionistas que no son licenciados, los que se llaman comunicadores, que no son personas que están licenciadas o que cuenten con el peritaje requerido de un relacionista profesional”, dijo Garnik.

Al momento, se desconocen los servicios que brindó la empresa DR Consulting a la campaña de Rosselló en sus últimos días en La Fortaleza. Además, según reveló el programa Jugando Pelota Dura, se conoce muy poco sobre la empresa o las personas que ofrecieron los servicios de comunicaciones. Garnik comentó que la empresa no está registrada en el gremio y que la persona que la incorporó, Mayra González, tampoco es relacionista profesional.

“Es una firma que no tiene nada que ver con relaciones públicas. Que sus incorporadores no son relacionistas y que la dirección que dieron es una casa abandonada. ¿Qué tipo de veracidad, de integridad, de credibilidad o de ética puede tener una transacción como esa? Nos distanciamos de eso porque no es lo que hacemos como gremio profesional”, señaló Garnik.

Los dos pagos a DR Consulting por $90,000 se efectuaron el 17 de julio y 23 de julio de 2019. Inclusive, la última transacción del acuerdo se concretó apenas un día antes de que el exmandatario anunciara su renuncia en horas de la noche. En el programa Jugando Pelota Dura se sugirió que el acuerdo pretendía realzar la imagen y mover la opinión pública a favor del entonces gobernador en el periodo más álgido de las protestas del llamado Verano de 2019.

Y no sería la primera ocasión en que se apunta a un supuesto intento de propaganda a favor del entonces gobernador. La acusación federal contra el exproductor Sixto George deja entrever un supuesto intento de este por extorsionar al exmandatario por $300,000. El ofrecimiento de George, según la acusación, incluyó una alegada contratación de figuras públicas para que abogaran públicamente a favor de Rosselló en medio de las manifestaciones en su contra.

Asimismo, en julio de 2019, un estudio del Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council reveló unos 12 casos en el que mensajes acordados en el chat de Telegram podrían haber apuntado a una concertación de mensajes a favor del exgobernador en la red social de Twitter por medio de cuentas sin una identidad —también conocidas como trolls—.

Ante esto, el consultor de tecnología y medios, Juan Carlos Pedreira, opinó que las redes sociales podrían convertirse en un “hábitat natural” para que figuras políticas intenten “moldear a su gusto y conveniencia su personalidad en estas plataformas”.

Garnik, por su parte, insistió en que los relacionistas profesionales se rigen bajo un código de ética de la profesión, por lo que no incurren en la creación de cuentas troll en las redes sociales para esfuerzos de propaganda.