Natal dice que abogados de la CEE, PNP y Romero parecen un solo equipo

El exaspirante a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Antonio Natal Alvelo criticó el jueves la estrategia de defensa del alcalde Miguel Romero Lugo, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en el caso para solicitar una nueva elección en la Unidad 77.

“A mí lo que me parece lo más importante, es como el equipo legal del (ex) senador (Miguel) Romero, del comisionado electoral del PNP y el equipo legal de la Comisión Estatal de Elecciones parecen ser un mismo equipo y así lo ha sido todo el tiempo. Yo lo había denunciado anteriormente, que el PNP tomó control absoluto de la Comisión Estatal de Elecciones y ahí están objetando cada palabra, porque no quieren que la verdad salga a la luz pública”, dijo Natal Albelo en un aparte con la prensa en el receso de la tarde.

Te recomendamos:

Natal Albelo reaccionó además al hecho de que los abogados de las partes demandadas se reunieron para acordar la estrategia legal.

“El abogado del licenciado Miguel Romero, del bufete Aldarondo, López Bras literalmente hablo de que la defensa había acordado hacer eso. Y la defensa incluía a la Comisión Estatal de Elecciones. Así que no queda duda que son una misma cosa”, sostuvo.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, expresó que dará su reacción una vez concluya el proceso judicial.

La vista judicial comenzó con el juez Anthony Cuevas Ramos advirtiendo a las partes que la evidencia que no se había sometido previo a comenzar la vista judicial quedaría excluida por no presentarse a tiempo. Además, los abogados del MVC no pudieron contactar a 8 de sus testigos. No obstante, el juez Cuevas Ramos permitió que en el futuro puedan utilizar como testigo al excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez.

La vista se seguirá el viernes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana.