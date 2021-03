Atropellado inicio al juicio que definirá el futuro de la alcaldía de San Juan

Entre frecuentes objeciones de los abogados del alcalde de San Juan, Miguel Romero, y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el equipo legal del candidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, comenzó esta mañana el interrogatorio de los primeros dos testigos en su caso de impugnación de la elección del novoprogresista que se fundamenta en las alegadas irregularidades relacionadas al voto adelantado.

El segundo testigo, Guillermo San Antonio Acha, quien fungió como observador de Natal durante el escrutinio general entre noviembre y diciembre de 2020, describió a modo general las irregularidades que identificó en el proceso, principalmente la constante llegada de maletines de voto adelantado que carecían de la documentación que evidenciara su procedencia y cadena de custodia.

“Éramos sorprendidos por la falta de controles, la aparición de maletines que llegaban cuando se habían completado unidades, precintos, y ya habíamos cotejado con los distintos gerentes de JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado) que se había cavado, digamos, el precinto 1, y repentinamente aparecían maletines adicionales. Eso generaba, obviamente, preocupación por la ausencia de explicaciones de cómo sucedían. Observé maletines que no tenían actas, maletines cuyo tracto era imposible de trazar. Yo preguntaba directamente a la presidenta de JAVA sobre la procedencia de esos maletines y había que creer por fe con contestaciones como ‘de la luna no vienen’”, dijo San Antonio Acha, antes de que el juez Anthony Cuevas declarara ha lugar una objeción a la parte final de su respuesta.

Te recomendamos:

El ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD) asimismo describió cómo, a su juicio, las verjas instaladas en el coliseo Roberto Clemente para custodiar los maletines con votos no ofrecían las mismas garantías de seguridad que las bóvedas habilitadas en el edificio de Operaciones Electorales de la CEE, descartadas para el pasado escrutinio debido a la pandemia del Covid-19.

San Antonio Acha también aludió a las controversias suscitadas con las papeletas de voto adelantado que no tenían dobleces, pese a que el procedimiento disponía que elector las introdujera en sobres más cortos que la extensión de la papeleta.

“Había papeletas que se objetaban porque llegaban sin dobleces, en la mesa se producía una discusión de por qué si todas las papeletas estaban dobladas, aparecen estas sin doblar. La animosidad era tanta que otros funcionarios decían veían que no están dobladas y las doblaban, y ahora están dobladas todas. Es tipo de animosidad no la vi en otros componentes, no la vi previo, la vi allí en ese proceso”, testificó el abogado.

Aunque Eliezer Aldarondo Ortiz, abogado de Romero, y Félix Passalacqua, representante de la CEE, objetaron que el testimonio de San Antonio Acha no aludía a alegaciones específicas, Cuevas respondió que estaba declarando en calidad de“observador” y, por lo tanto, tenía espacio para ofrecer sus impresiones del proceso de escrutinio.

Según San Antonio Acha, las irregularidades que describió, como las de maletines “sin rastro” ocurrían “diariamente” en el área designada para escrutar los maletines de JAVA.

“Los maletines deben tener documentación adentro que identifique cuál es el acta original, si hubo actas adicionales, lista de electores. Tienen además la tripa, que es distinto material menos importante desde el punto de vista electoral, pero importante para procesar esas papeletas. Llegaban sin esa información que uno pudiera saber de dónde viene, quién lo examinó y manipuló antes”, narró a preguntas del abogado de Natal, Manuel Rodríguez Banchs.

En su demanda, Natal sostiene que hubo hasta 4,874 papeletas municipales de voto adelantado que estaban contenidas en maletines sin cadena de custodia. A esas papeletas el líder del MVC le suma 1,530 en exceso de la cantidad de electores de voto adelantado y 189 que no tenían dobleces, para un total de 6,593 papeletas impugnadas.

Natal cayó derrotado por 3,465 votos ante Romero, siendo la unidad 77 –donde se consolida el voto por correo, a domicilio, confinado y ausente– decisiva en el resultado.

Antes de la declaración de San Antonio Acha, la representación de Natal trajo a la silla de testigos a Hugo Cruz Cruz, director de la oficina de estadísticas electorales del PPD.

Rodríguez Banchs, sin embargo, tuvo problemas para establecer su línea de preguntas y las cualificaciones del testigo para responder a cuestionamientos como, por ejemplo, si la pasada elección se había diferenciado de procesos anteriores en el manejo del voto de JAVA.

Cruz Cruz no pudo detallar, a preguntas de Jorge Martínez Luciano, abogado del comisionado electoral del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz Maldonado, qué porcentaje de los errores que identificó en las actas que recibía, y que a su vez eran referidas al director de escrutinio, fueron corregidas satisfactoriamente. A la pregunta de si había sido “la mayoría”, Cuevas dio paso a la objeción del abogado de la CEE, Passalacqua, de que ya Cruz Cruz había señalado que no podía precisar la cantidad.

Aldarondo Ortiz solicitó en dos ocasiones que el tribunal descartara del récord el testimonio de Cruz Cruz, al argumentar que estaba “plagado de generalidades y especulaciones”.

En total, la representación de Natal presentó un listado de 24 testigos, entre los que también figuran el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín, la gerente de la colectividad en JAVA, Udecha Domínguez, y el pasado comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez.

Previo a comenzar los interrogatorios, Rodríguez Banchs informó que Sánchez, quien abandonó la CEE para ocupar el cargo de subsecretario del Departamento de Educación, no había podido ser emplazado para que acudiera a brindar su testimonio y que continuarían haciendo esfuerzos pese a que aún no se hubiera podido colocar bajo las reglas de tribunal.

Rodríguez Banchs también señaló que otros siete testigos –Francisco Pérez, Orlando Santiago, Urayoán Carlo, Ramón Pérez, Brian Sánchez, José Luis Rosado y Eliza Llenza– tampoco habían podido ser contactados y no se requeriría su comparecencia.

El equipo de la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, en tanto, ha incluido como testigos a Valentín, San Antonio Acha y Domínguez, además de la actual presidenta de JAVA, Yamilette Flores, el director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico de la CEE, Eduardo Nieves, Carlos Vega y un “funcionario de la CEE”.

En su contestación a la demanda de Natal, Romero plantea ocho defensas afirmativas, entre ellas falta de jurisdicción del tribunal por tratarse la impugnación de “cosa juzgada”, que no se puede solicitar revisión de acciones que fueron avaladas por el comisionado electoral del MVC, que el juramento del impugnante “no cumple con los requisitos de conocimiento propio y personal” y que, de concederse el remedio de una nueva elección de la unidad 77, se violaría el derecho al voto de los electores.

Poco antes del mediodía, el juez Cuevas decretó un receso hasta la 1:30 p.m., tras lo cual procedería el contrainterrogatorio de San Antonio Acha.

Cuevas también ha señalado vistas para mañana viernes, así como para el miércoles, jueves y viernes de la semana entrante.