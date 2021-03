Excirujana general de EE.UU. pide a Pierluisi que multe turistas en Condado

La excirujana general de Estados Unidos, la doctora Antonia Coello de Novello le solicitó el miércoles al gobernador Pedro Pierluisi a que ordene multar a las turistas que caminan casi desnudas por el Condado.

“Quería pedirle al señor gobernador que no solamente haya multas para todo lo que le digo (quienes no usen la mascarilla), pero le pediría, le rogaría que todo turista que no esté vestido al derecho de la mujer puertorriqueña que tenga ropa decente, que pase algún dictado donde se le pase una multa o una amonestación cuando lo que andan es desnudas en vez de saber que simplemente el Condado no es una playa. Gracias”, así dijo Coello de Novello en conferencia de prensa.

La excirujana general de los Estados Unidos hizo un llamado a que durante la Semana Santa, podría aumentar el riesgo de que llegue a la Isla una de las cinco variantes del COVID-19.

“En Estados Unidos hay cinco variantes del COVID. Tenemos la de Inglaterra, tenemos la de África del Sur, tenemos la de Brasil, tenemos la de Nueva York y tenemos la de California”, dijo.

“Me preocupan dos. Me preocupa la de Brasil y me preocupa la de Nueva York. Y la de Nueva York mucho más cercana todavía, ¿por qué?, porque tiene una variante que es la 484K y esa es una variante que se encuentra también en la de Brasil. Que no me deja pasar el sistema inmunológico aunque me haya vacunado, aunque haya tenido el COVID y no me deja utilizar los tratamientos del regenerón y el tratamiento del monoclonal, por lo tanto, es peligrosa”, advirtió.

“Ayer llegaron 28 vuelos de Nueva York y Nueva Jersey a Puerto Rico a un precio de 49 dólares y aquí viene la Semana Santa. O ya la variante que se llama la 526 de Nueva York ya debe estar aquí y yo creo que en la Semana Santa, si no estamos pendientes de estos viajes totalmente baratos, puede llegar aquí en cualquier momento. Así que el cernimiento en el aeropuerto es crucial y de 25 a 29 por ciento de las personas que llegaron al aeropuerto la última semana no estaban negativas. Así que, por favor, la variante de Nueva York hay que tomarla muy en serio”, culminó.

