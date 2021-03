Senador busca que sea requisito ser CPA para ocupar posición de contralor

El senador por el distrito de Carolina ,y portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, radicó el Proyecto del Senado 222 para añadir requisitos de preparación académica y experiencia profesional a las personas que sean nominados para ocupar la posición de contralor de Puerto Rico.

“El transcurso del tiempo y la sofisticación de la gerencia gubernamental han obligado a profesionalizar los mecanismos de auditoría y evaluación de la gestión pública. Por ello, se impone una revisión a los requisitos que debe cumplir la persona que habrá de ocupar la posición de Contralor o Contralora. Por esta razón he radicado este proyecto de ley con el fin de ordenar que la persona que ocupe esta importante posición posea una licencia vigente como Contador Público Autorizado o Contadora Pública Autorizada y cuente con más de cinco años de experiencia en el área de auditoría”, informó Aponte Dalmau.

El portavoz senatorial explicó que la ley orgánica actual de la Oficina del Contralor o Contralora, que data del 1952, solamente establece como requisitos para ocupar esta posición la edad, nacionalidad y residencia del candidato o candidata. Mientras, guarda absoluto silencio sobre los requisitos de formación profesional y experiencia que debe satisfacer el nominado o nominada a dicho puesto aun cuando se establece que, en el ejercicio de sus funciones, el Controlar o Contralora deberá ejecutar auditorías de cumplimiento y cualesquiera otras auditorías para fiscalizar todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios.

“En el pasado aun cuando no era requisito de ley esa posición estuvo ocupada por figuras que tenían gran experiencia al provenir de las principales firmas internacionales de auditoría como lo fueron Ileana Colón Carlo y Manuel Díaz Saldaña. Ahora, en tiempos más recientes, se ha pretendido ocupar esta silla con funcionarios que no tienen el bagaje ni la experiencia necesaria. Nos parece que no es cónsono que esta figura trabaje principalmente con auditorías de todo tipo y no se exija que quien ocupe la posición tenga la preparación adecuada y al menos más de cinco años de experiencia en esta área”, puntualizó el legislador.

La contraloría de Puerto Rico es una de la sillas que está en agenda para llenar en este Gobierno compartido luego de que el Senado del cuatrienio pasado le solicitara a la gobernadora Wanda Vázquez que retirara los dos nombramientos que hizo. Este nombramiento se vota tanto en Senado como en Cámara.