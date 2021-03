Senado evalúa nombramiento de Larry Seilhamer como Secretario de Estado

La Comisión de Nombramientos que dirige el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, evaluó hoy la designación del ingeniero Larry Seilhamer Rodríguez como Secretario de Estado.

En un aparte con la prensa, el Presidente del Senado manifestó que “en el caucus se discutirán las contestaciones que él tuvo, el expediente que se revisa por parte de la Comisión antes de hacer el informe. Yo no anticipo… No me gusta cruzar el puente antes de llegar al río, pero si, él ha contestado a mi juicio, satisfactoriamente, casi todas las preguntas”.

Asimismo, Dalmau Santiago expresó que “si no hay más señalamientos, entorno a la vista pública y terminamos hoy con las preguntas, en los próximos días la Comisión emite un borrador de informe …Yo lo que si he anticipado es que en lo que ese proceso se lleva a cabo, si no hubiese otra segunda vista pública en torno al Secretario de Estado, Larry Seilhamer, la próxima semana estaremos iniciando vista pública con el Secretario de Justicia”.

Durante la vista pública, al ser cuestionado por Dalmau Santiago, sobre la motivación para aceptar la posición como Secretario de Estado, luego de renunciar a su escaño en el Senado en enero de 2020, Seilhamer sostuvo que “esta es una oportunidad de devolverle a Puerto Rico tanto de lo que he recibido. Fue el elemento que utilicé para regresar. Siento que puedo hacer una aportación significativa en la reconstrucción del País”.

Sobre su función como Secretario de Estado, Seilhamer señaló en su ponencia que entre las áreas que prestará mayor atención están la digitalización de todas las leyes de Puerto Rico; fortalecer los servicios que el Departamento ofrece, a través de la Secretaría Auxiliar de Servicios Integrados; además de presidir el Comité Timón para la Fiscalización del Contrato de Alianza Público Privada para la Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica.

En relación al tema de energía eléctrica, el designado fue cuestionado en términos del contrato de LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Seilhamer dijo favorecer el contrato, pero siempre que se proteja a los empleados de la Autoridad. “La Ley 120 [Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico] no es de mi autoría, si la atendí en la Comisión de Energía… Pero quería aclarar que [esa Ley] no es de mi autoría” aclaró el designado, quien añadió que dicha ley es diferente a la Ley 17, de la cual fue autor, sobre la Política Pública Energética del País.

Por su parte, Javier Rúa Jovet, jefe de política pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) asistió a la audiencia como deponente y mostró su apoyo al nombramiento de Seilhamer como Secretario de Estado.

“El extraordinario nivel profesional y técnico del secretario desginado Seilhamer no esta en discusión. Más allá de sus evidentes créditos profesionales, hemos podido conocer al servidor público de primera que define al ex senador y ex vicepresidente del Senado”, manifestó Rúa mediante la ponencia presentada ante la Comisión de Nombramientos.

