Representantes del PNP sostienen contrato de Luma viola ley de privatización de la AEE

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, catalogó como un triunfo el que legisladores de la pasada mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) expresaran esta mañana en una vista pública que el contrato de privatización de la red eléctrica otorgado a Luma Energy incumple con la política pública establecida en la Ley 120-2018.

En específico, Figueroa Jaramillo hizo alusión al futuro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que de acuerdo con la ley retendrían su convenio colectivo y los derechos adquiridos al transferirse las operaciones de la corporación pública a un ente privado, pero que al amparo del contrato estarían sujetos a las políticas de reclutamiento de Luma, un consorcio privado conformado por las empresas Quanta Services y ATCO.

“Vamos a seguir trabajando para que el contrato se declare nulo. Es un contrato, como se ha evidenciado hoy, malo para el pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, respetamos la posición de los diferentes representantes en promover una renegociación. Si notas, la renegociación (que se daría) serían cambios extremadamente sustantivos y profundos. No es un mero cambio cosmético”, dijo Figueroa Jaramillo a la prensa luego de la vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico.

En la audiencia, los representantes novoprogresistas Juan Oscar Morales y Víctor Parés plantearon que la política de Luma, a la luz del contrato de cesión firmado con la AEE y la Autoridad de Alianzas Público Privadas, atenta contra la Ley 120-2018, que en su sección 15, estipula que “ningún empleado regular de la AEE quedará sin empleo ni perderá beneficios como resultado de las Transacciones de la AEE”.

“Creo que esta parte del contrato no está conforme a la ley y a la intención legislativa que nosotros tuvimos el pasado cuatrienio. Así que, cumpliendo con mi deber y responsabilidad, llevaría el mensaje al señor gobernador (Pedro Pierluisi) y a la AEE de que esta parte de garantizarle los derechos y sus beneficios a los empleados debe ser mirada más rigurosamente porque no se está cumpliendo con la intención que teníamos que era que los empleados no se iban a afectar”, dijo Morales durante la vista, en alusión a la sección 15.

“La aceptación de los legisadores del PNP de que el contrato es contrario a ley es evidencia clara de que es nulo. Si hay evidencia clara de que es contrario a ley, es nulo, no es cuestión de renegociarlo. Es un paso grande”, opinó el líder sindical.

En la vista pública, únicamente la representante del Movimiento Victoria Ciudadana Mariana Nogales manifestó abiertamente que el contrato debe ser cancelado.

Desde temprano en la mañana, miembros de la Utier se congregaron frente al Capitolio, como parte del paro de 24 horas que arrancó anoche en protesta por las implicaciones de la privatización sobre sus derechos laborales.

Figueroa Jaramillo hizo un llamado al gobernador Pierluisi a alterar su postura de completar la transición a Luma a tiempo para el 1 de junio. El presidente de la Utier recordó que Pierluisi, como candidato, habló de la necesidad de renegociar el contrato de Luma, y ya en la gobernación firmó una orden ejecutiva para crear un Comité Timón que “fiscalizaría” la ejecución del contrato.

De acuerdo con Figueroa Jaramillo, Luma se encuentra “tremendamente retrasada” en el proceso de transición, por lo que considera imposible que pueda hacerse cargo de la transmisión y distribución energética del país tan pronto como el 1 de junio.

“Esperamos que el informe final (de la Comisión de Desarrollo Económico) destruya este contrato, finalice el contrato y el señor gobernador no tenga otra opción que escuchar a los legisladores que presentan al pueblo en contra de este contrato. Sería una actitud totalmente irresponsable del señor gobernador si permite que esto continúe, poniendo en riesgo la seguridad nacional de nuestro sistema eléctrico”, indicó Figueroa Jaramillo a las afueras del Capitolio, luego de dirigirse a la matrícula de la Utier que acudió a manifestarse.

El abogado de la Utier, Rolando Emmanuelli, apunto que el contrato de Luma es “leonino” debido a que no hay “equivalencia” entre los beneficios que reciben las partes.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Luis Raúl Torres, detalló que para mañana están citados el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, y la directora de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos, Zahira Maldonado Molina. El 25 de este mes, en tanto, se citaría al presidente de Luma Energy, Wayne Stensby.