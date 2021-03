PNP asegura que Natal quiere manipular opinión pública con impugnación

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, tildó como un "caso político frívolo" la demanda radicada por el candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, para impugnar la elección en el municipio.

Durante el día de hoy, el Tribunal denegó la petición de Natal de extender el plazo para entregar parte de la evidencia que alega tener sobre votos ilegales en la Unidad 77. Este no presentó "exhibits" 14 al 20.

“Este es un caso completamente político y frívolo cuyo único fin era tratar de manipular la opinión pública con alegaciones sin evidencia. Cuando el juez Cuevas Ramos le ordenó a Natal Albelo que presentará la supuesta evidencia que hacía referencia en su escrito, este no pudo hacerlo, comprobando lo que todos sabíamos: un caso político frívolo. En dos ocasiones diferentes, este candidato se ha rehusado en brindar la alegada evidencia que el mismo estipuló que tenían en su demanada”, sentenció Ríos.

Según el senador, con esto, Natal "renunció" a proveer la prueba sobre el fraude. Sin embargo, el candidato aseguró haberlo hecho desde su demanda inicial.

“Por meses hemos escuchado al candidato Natal hablando de lo malo que fue el proceso porque perdió. Si hubiese ganado jamás hubiera levantado algún argumento, pero como no fue favorecido por el electorado, trató de confundir con alegaciones que no pudo sostener. ¿Por qué no produjo los documentos que el Juez le ordenó desde el 4 de marzo? Sencillo, porque no existen esas alegadas evidencias. Si las tuviese, las hubiese anejado en la demanda original, o cuando tuvo su segundo turno al bate en la orden del 4 de marzo o en su tercera oportunidad en la mañana de hoy. Se ponchó otra vez”, añadió el también portavoz alterno del PNP en el Senado.

