Pierluisi presentará oposición a recortes de pensiones ante el Tribunal

El gobernador Pedro Pierluisi aseguró hoy que presentará ante el Tribunal Federal su objeción a los recortes en las pensiones que propuso la Junta de Control Fiscal en el plan de ajuste de la deuda que presentó ayer en la noche.

En el documento presentado ayer ante la jueza Laura Taylor Swain —quien preside el proceso legal de la reestructuración de la deuda del país en el Tribunal Federal— y vislumbra un recorte de 8.5% a las pensiones que sobrepasen los $1,500 mensuales.

"Sí, se va a radicar. Se va a plasmar la posición del gobierno ante el Tribunal Federal", dijo Pierluisi hoy a preguntas de los medios durante una conferencia de prensa hoy en la que presentó un nuevo Plan Fiscal para el gobierno central.

El primer ejecutivo, por su parte, planteó que los recortes que propone la Junta no son necesarios ya que el sistema de pensiones de empleados públicos ya fue reestructurado en 2013. Sin embargo, el gobernador no quiso anticipar qué ocurrirá si la jueza Swain avala el recorte a dichas pensiones. Pierluisi se limitó a responder que buscará los mecanismos para financiar las pensiones sin ejecutar los recortes que propone el ente fiscal.

"Voy a buscar la manera de que se honren todas las pensiones en Puerto Rico. La manera legal de hacerlo. No puedo anticipar qué va a hacer la juez. No partamos de la premisa de que la juez va a recortar las pensiones. Tampoco partamos de la premisa de que la juez va a impedir que nosotros honremos las pensiones si podemos encontrar los recursos para hacerlo. No puedo anticipar tanto. Hay que esperar a ver qué decide la juez", señaló el gobernador.

De acuerdo con el Plan Fiscal presentado, el gobierno podrá financiar las pensiones ya que, según Pierluisi, el gobierno no experimentará déficit presupuestario en los próximos 25 años. El gobernador planteó que, debido a una mejoría en la situación económica en medio de la pandemia y la llegada de fondos federales, el gobierno podría costear las pensiones en su totalidad y evitar mayores reducciones en las aportaciones a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Van a ver que en ningún momento el gobierno de Puerto Rico cae en una situación deficitaria durante los 25 años que incluyen las proyecciones económicas. Hemos montado este Plan Fiscal a base de las proyecciones que tenemos y siendo conservadores. Lo que hacemos es distribuir los recursos de acuerdo a las prioridades que he esbozado: una es que se honren las pensiones, otra es que no se hagan más recortes a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico", comentó.

