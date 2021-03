Gobierno cifra sus esperanzas en fondos federales para evitar recortes

El gobernador Pedro Pierluisi cifró hoy sus esperanzas en que un compromiso de la administración del presidente estadounidense Joe Biden redundará en que la isla reciba más fondos federales de Medicaid que evitarán realizar recortes en pensiones, municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Al presentar el nuevo Plan Fiscal del gobierno, Pierluisi indicó que asesores de confianza del presidente Biden se comprometieron con el gobierno local a otorgar paridad en programas federales como Medicaid. Pese a que el gobierno federal aún no ha avalado dicha paridad en fondos federales, el gobernador descartó hoy que se trate de una propuesta aspiracional.

"Eso es precisamente lo que espero a base de mis conversaciones al meas alto nivel en el gobierno de federal. No es esperanza porque ya básicamente he tenido conversaciones directas con el personal de confianza del presidente así como con el liderato congresional. El presidente tiene un compromiso y con hacer trato igual a Puerto Rico de forma permanente en el programa de Medicaid, por eso se incluye esto aquí", señaló Pierluisi, quien admitió que, al momento, el presidente Biden no le ha solicitado formalmente al Congreso que otorgue dicha paridad en fondos federales.

Actualmente el gobierno local recibe un pareo de 55% en fondos federales designados para el programa de Medicaid para financiar el plan de salud gubernamental. Según Pierluisi, el compromiso de la administración de Biden es equiparar a la isla con el resto de los estados de la unión y que el gobierno federal aporte el 83% en fondos para Medicaid. Asimismo, en septiembre de este año vence una de las asignaciones federales a dicho programa. Con dicho "compromiso", Pierluisi espera que el cambio en el pareo de fondos a Medicaid se traduzca en que dichas asignaciones sean de forma concurrente y no estén sujetas a plazos.

"¿Qué espero? Que se incluya en la petición presupuestaria del presidente al Congreso y que se incluya en un vehículo legislativo para que esta asignación sea permanente. Puede ser el próximo vehículo de reconciliación presupuestaria que someterá el Congreso o pudiera ser otro vehículo, pero el compromiso está. Lo he confirmado directamente", dijo el gobernador.

Además del aumento en fondos de Medicaid, Pierluisi indicó que el nuevo Plan Fiscal no contendrá más recortes a las aportaciones que reciben los municipios y la UPR. Según el gobernador, las proyecciones macroeconómicas de la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO, por sus siglas en inglés) colocan a Estados Unidos y a Puerto Rico en una posición más favorable ante el impacto fiscal de la pandemia ya que no se cristalizó una reducción proyectada de 5.6% en la economía. En cambio, mencionó que el descenso en la economía fue de 3.4%.

A preguntas de la prensa, Pierluisi descartó que el gobierno local esté dependiendo de fondos federales. "Estos fondos federales son una bendición. Este discurso de dependencia, honestamente no lo entiendo", dijo Pierluisi en torno a una posible dependencia en fondos federales para sustentar el Plan Fiscal gubernamental.

Argumentó, además, que los incentivos federales que han recibido los individuos han impulsado la economía en el pasado año. Agregó que también se espera que la isla reciba unos $86,000 millones en fondos de reconstrucción tras el paso del huracán María hasta 2032.

"Al recibir una cantidad tan importante de fondos federales adicionales que en este caso para el programa de Medicaid, esto le da una oportunidad a Puerto Rico para lograr para mejorar su condición fiscal, para mejorar su condición y llevar a cabo otras iniciativas que mejoren el desempeño de nuestra economía y la efectividad de nuestro gobierno", dijo el gobernador. "No más recortes a la UPR y a los municipios. Lo que proponemos es que con esta mejoría que paren los recortes a la UPR y en las transferencias a los municipios", continuó. Al intentar frenar estos recortes, Pierluisi mencionó que esto evitará que se imponga una reducción de $44 millones en transferencias a municipios este año y unos $94 millones a la Universidad.

