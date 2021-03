3 de 15: Elección de congresistas criollos se queda sin candidatos

La elección especial para la delegación congresional en busca de la estadidad para Puerto Rico será una que podrá no contar con gran cantidad de candidatos luego de que solo tres participantes entregaran la totalidad de los endosos requeridos por ley a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

La fecha límite para entregar un total de 3 mil endosos era hasta ayer, lunes 8 de marzo de 2021, y los únicos que cumplieron con el requisito fueron los mismos que completaron el proceso del 50 por ciento la pasada semana, Adriel Vélez Torres, Roberto Lefranc Fortuño y Roberto López Román. Tanto Vélez como Lefranc aspiran a uno de los escaños en la Cámara federal, mientras que López al Senado. En la elección especial estaría escogiendo un total de seis personas, pagadas con fondos públicos, para ir a exigir la estadidad al Congreso, cuatro en la Cámara y dos en el Senado.

Los otros 12 candidatos no cumplieron con las fechas establecidas por la Comisión ni del 50 por ciento ni el 100. Las figuras más reconocidas que buscan participar en esta elección, y que no entregaron los endosos, son la exsenadora, y contratista del Gobierno, Melinda Romero, la ex candidata a la comisaría residente por el Movimiento Victoria Ciudadana, Zayira Jordán, la ex legisladora Miriam Ramírez de Ferrer, la exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, la actual pareja del pasado compañero de Alexandra Lúgaro, Elizabeth Torres y la ex miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Zoraida Buxó.

Otras personas son Ricardo Marrero, Janet Riefkohl, Aurelio Agelviz, Jorge Rodríguez, Raúl Rosas y Víctor Pérez.

Actualmente, hay un recurso en los Tribunales que llevó la aspirante Melinda Romero en contra de la CEE alegando ilegal el cambio de fecha para la entrega de los endosos ya que la ley indica que debe ser para el 15 de marzo.

De llegarse a concretarse esta elección, la ley dispone que se debe realizar en el mes de mayo.