En una encrucijada Mellado ante nueva guía del CDC sobre uso de mascarillas

A horas de que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitiera una nueva guía que abre la puerta a que personas vacunadas contra el Covid-19 descarten el uso de mascarillas incluso al compartir en espacios cerrados, el secretario designado de Salud, Carlos Mellado, no fue categórico sobre la postura del gobierno local de cara al anuncio de una nueva orden ejecutiva esta semana.

Mellado sí estableció que, desde su perspectiva individual, considera que el uso de mascarillas debe continuar siendo generalizado.

“No quiero que (la guía del CDC) sea un subterfugio o aliciente para dejar de utilizar la mascarilla. En el momento en que estemos vacunados tenemos que seguir usando la mascarilla porque es la estrategia para proteger a las personas que no están vacunadas hasta que alcancemos la inmunidad de rebaño”, planteó Mellado.

El titular de Salud recalcó que, si bien la recomendación del CDC se refiere a grupos de personas en los que cada individuó completó el ciclo de vacunación, en la práctica es improbable tener la certeza de que así ocurre en determinado espacio.

Aunque es cierto que las personas vacunadas tienen una muy baja probabilidad de exhibir algún síntoma en caso de contagiarse, no se tiene certeza al momento del riesgo de transmisión que representa para personas con las que entre en contacto cercano.

Mellado, sin embargo, titubeó al preguntársele qué recomendación ofrecería al gobernador Pedro Pierluisi, quien tiene previsto anunciar este jueves una nueva orden ejecutiva para reemplazar el decreto que expira este domingo.

“Nosotros seguimos las guías específicas. Lo que quise recalcar es que el proceso de educación tiene que continuar. Vamos a expresarnos referente a eso, recuerda que esa noticia acaba de llegar nosotros entrando por la puerta. Desde mi punto de vista esto puede confundir. Nosotros vamos a analizarlo. Si todos estamos vacunados es bien improbable que alguien se pueda (enfermar). El uso de la mascarilla, como yo no tengo un tatuaje que diga ‘yo tengo vacuna’, no voy a saber […] Bajo esa premisa, si me preguntan a mí, yo usaría la mascarilla. Vamos a analizar esto y se van a generar unos protocolos que vamos a hacer públicos”, sostuvo Mellado.

¿El gobierno no necesariamente seguirá las guías del CDC en este caso?, le insistió Metro.

“Tenemos que analizarlo porque hace apenas una hora (nos enteramos). Para eso están los epidemiólogos, médicos, todo el mundo, para decidir lo que vamos a hacer”, respondió el galeno.

Mellado, en última instancia, aceptó que el gobierno deberá mantener la “cantaleta” a los fines de que la ciudadanía continúe practicando las medidas de precaución, incluyendo la utilización de mascarillas en lugares públicos.

“Si mañana vamos a decir que Vieques y Culebra no utilicen mascarillas (porque se habrá vacunado una proporción elevada de su población adulta) la contestación es que no. Hasta que aquí no exista un solo paciente hospitalizado de Covid vamos a seguir utilizando mascarilla así esté vacunado todo el mundo. Esa es la posición del Departamento de Salud”, manifestó Mellado.

En Puerto Rico, al momento, se ha registrado la administración de 567,813 vacunas, de las cuales 356,436 corresponden a primera dosis y 211,377 de segunda dosis.

Mellado y el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, subrayaron que esta semana comenzaría la segunda fase de la vacunación para la población de las islas municipio de Vieques y Culebra.

El militar detalló que, durante la primera fase, en Vieques se vacunaron 3,800 personas, mientras que esta semana recibirían la primera dosis otras 4,600. En el caso de Culebra, en la primera ronda se inocularon 1,200 personas, por lo que aún restan otros 400 habitantes que comenzarían su ciclo en estos días.