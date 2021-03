Ellen DeGeneres reconoce labor de un maestro boricua y le dona 10 mil dólares

La animadora Ellen DeGeneres reconoció la labor de un maestros puertorriqueño en Indiana quien tiene dos trabajos adicionales y está costeando de su dinero material para proteger a sus alumnos del coronavirus COVID-19.

Pascual Cubero Soto, original de San Sebastián, y quien estuvo siete años como maestro en Puerto Rico, lleva dos en Estados Unidos, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter contando una anécdota donde uno de sus estudiantes estaba leyendo un libro sobre gorilas y este le explica que Ellen DeGeneres tiene una fundación para ayudar estos animales. Al estudiante decir que no sabe quien es DeGeneres, otra alumna, cuenta el maestro, le dijo “ ¿Cómo no conoces a Ellen?; Ella es como Jesús”. Al leer este mensaje, la famosa animadora reacciona y le contestó “muestrales a tus estudiantes este tweet y déjales saber que Ellen es una amiga personal”.

Al presentar esto, Ellen sorprendió a Pascual con una entrevista en su programa, ya que se le había notificado que sería una reunión con personal de la fundación.

“Oh Dios mío; ¿me estás bromeando?”, fue la reacción del maestro boricua al recibir la sorpresa de la entrevista.

Pascual, habló un poco de su carrera y lo afectado que está por haber tenido que dejar la Isla y separarse de su familia y madre. “Venir para acá ha sido la decisión más difícil que tuve que hacer en toda mi vida”, indicó.

Show your students this tweet and let them know that Ellen is a personal friend😉

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) February 24, 2021