Sorprenden a cientos de personas, incluyendo menores, violando orden ejecutiva en La Perla

El comisionado de la Policía municipal de San Juan, José Juan García, se expresó asombrado por la cantidad de personas que encontraron en la barriada La Perla el pasado sábado violando la Orden Ejecutiva.

En entrevista con Radio Isla, García expresó que “nos encontramos allí, que yo mismo me sorprendí, con una gran cantidad de personas, y te estoy hablando, tengo que admitir, cientos de personas. No sé si eran 1,000, no sé si eran 1,500, pero me asombré”. Agregó que hubo hasta padres con menores de edad.

Esta situación se reportó el pasado sábado, donde a eso de las 11:30 de la noche notaron la cantidad de personas que seguía entrando al casco del Viejo San Juan. Según detalló en la entrevista, no fue hasta horas de la madrugada que pudieron dispersar a las personas y que no se emitieron multas ya que los consideró peligroso por la cantidad que habían. Se desconoce quien realizó la convocatoria.

Escucha parte de la entrevista aquí: