Se pinta de rosa y violeta La Fortaleza por el Día de la Mujer y el cáncer de seno

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, participó esta noche del encendido de violeta y rosa de La Fortaleza, en el que reconoció un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia género y de cáncer de seno.

“Hay que reconocer la valía y la aportación de la mujer puertorriqueña y el hecho de que son la espina dorsal de nuestra sociedad. Se les exige tanto y no se les da lo que corresponde. Dan la milla extra por sus hijos, por sus parejas y familias y se queda corta esta conmemoración, pero sepan que siempre las voy a tener presente como gobernador. Cada vez que yo pueda corregir las fallas que hemos tenido como pueblo a la hora de respetarlas, de honrarlas y de tenerlas en el sitial que se merecen, pondré mi granito de arena para que así sea”, destacó Pierluisi frente a la Mansión Ejecutiva momentos antes de definir como “fuera de serie” la labor que realiza Susan G. Komen.

En la actividad denominada “Juntos por el Rosa”, que se realizó de manera virtual y presencial, y en el que se reconoció a más de 10 sobrevivientes de cáncer de seno, estaban presentes la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, la oficial de cumplimiento del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), Ileana Espada, la alcaldesa de Canóvanas Lornna J. Soto Villanueva y la representante Wanda del Valle, quien es sobreviviente de violencia de género.

Luego de escuchar el impactante testimonio de la representante del Valle, el gobernador reiteró que con el Comité PARE “lo que queremos es que se acabe ya esta violencia de género… y que respetemos la dignidad del ser humano no importa su género u orientación sexual”.

“Hay que tener un sentido de emergencia, dar la milla extra y cambiar lo que tengamos que cambiar para que eso no siga sucediendo”, sentenció Pierluisi.

También estaban presentes la presidenta de Susan G. Komen, Nilda Santiago, así como su homóloga en la Junta de dicha organización, Dra. Eva Cruz. De igual forma, participaron los siguientes miembros de la Junta de Susan G. Komen: Maribel Villegas, Vicente Suárez hijo (CEO de Gestores V. Suárez & Co), Mari Casellas (CEO de Gestores V. Suárez & Co) y Nicole González (CEO de Gestores V. Suárez & Co).

En la transmisión virtual participaron jefas de agencias, legisladoras y alcaldesas.

La reconocida calle Fortaleza, que diariamente visitan turistas locales e internacionales, está decorada con banderines rosados alusivos a la causa.

