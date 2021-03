Pierluisi no descarta legislación para garantizar la equidad salarial

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el gobernador Pedro Pierluisi indicó hoy que no descarta presentar legislación que atienda la falta de equidad salarial.

"En el plan de gobierno está el compromiso de estudiar el tema de la falta de equidad salarial, pero la cura a este gran problema es la concienciación. Es que exista la conciencia a nivel de todos los patronos en Puerto Rico, tanto públicos como privados, que a la mujer se le debe tratar igual a la hora de brindar compensación", señaló el gobernador durante una conferencia tras una reunión con jefes de agencia del Departamento de Vivienda, Procuradora de la Mujer, el Departamento de Familia y el Comité de Educación de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE).

Ante preguntas de la prensa, Pierluisi aseguró que no descarta presentar legislación que remedio la inequidad salarial entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.

"No tengo reparo alguno que se establezca en ley…Pero nuevamente, claro está, el arte no es meramente contestar la pregunta por contestarla afirmativamente y que entonces eso caiga bien, el arte es cómo se redacta la medida. Lo importante es que no soy creyente de legislar por legislar. Tiene que ser que la medida se pueda hacer cumplir efectivamente porque si no queda como letra muerta, como algo aspiracional", dijo.

"Lo importante es cómo tú puedes hacer valer este principio que para mí es básico, es justo y lo debemos lograr", añadió.

Por su parte, la procuradora de la Mujer, Lersy Boria, indicó que reducir la brecha salarial estará entre los objetivos del Comité de PARE. Dicho grupo gubernamental fue creado el pasado 25 de enero mediante una orden ejecutiva que emitió Pierluisi para atender la violencia de género en el país.

La funcionaria comentó que esperan atender el tema junto al secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago. La Ley 16 de 2017, también conocida como la Ley de Igualdad Salarial, pretende erradicar el discrimen salarial por razón de sexo.

"Es uno de los tanto proyectos que PARE va a estar evaluando porque como siempre he señalado el aspecto de la violencia hay que verlo completo es multifactorial y es multisectorial. No es solo en relación de una pareja consensual, sino que es como dicen en la ONU [Organización de las Naciones Unidas] que esta es la generación de la igualdad y dentro de esa generación tenemos que obviamente trabajar con la brecha salarial", mencionó la funcionaria.

Mientras que la fiscal Ileana Espada, designada como Oficial de Cumplimiento de PARE, indicó que para mañana podrían estar presentando el primer informe del grupo de trabajo que busca atajar la violencia de género en el país.

Espada anticipó que el informe contendrá recomendaciones para atender tres problemáticas principales: la falta de estadísticas, educación y acceso a la justicia por parte de las víctimas y el término para el diligenciamiento de la órdenes de protección. "No tenemos estadísticas confiables que nos digan hacia dónde tenemos que dirigir los recursos", dijo la fiscal.

Te recomendamos: