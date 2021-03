Pierluisi descarta aplazar fecha de transferencia a LUMA Energy

A tan solo tres meses de que se cumpla la fecha límite para la transferencia del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica a LUMA Energy, el gobernador Pedro Pierluisi descartó hoy tener intenciones de aplazar dicho término ante preocupaciones de miembros de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

De acuerdo con el contrato entre la Autoridad para las Alianzas Público-Privada (P3) y el consorcio energético, a partir del 1 de junio la corporación pública y LUMA Energy deben haber completado la transición para que esta última comience a administrar el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica del país.

Durante una vista pública la semana pasada en la Cámara de Representantes en donde se investiga el acuerdo con LUMA Energy, trascendió que integrantes de la Junta de Directores de la AEE mostraron preocupación con el proceso de transición y que los atrasos que se han suscitado podrían coincidir con una nueva temporada de huracanes. Según surgió de dicha audiencia, uno de los integrantes de la Junta de Directores, Tomás Torres Placa, habría sugerido aplazar la fecha límite para la transición al 1 de enero de 2022.

"No nos debemos adelantar a los eventos. No estamos a 1 de junio de 2021. Hay un comité timón presidido por el secretario de Estado, Larry Seilhammer, en el que hay representación de la Junta de Directores, donde hay representación de la AEE, hay repre de Aafaf, COR3, Vivienda, entre otras agencias. En ese comité se está evaluando y fiscalizando esa transición. Si hubiera necesidad de atrasarlo o extender la transición, estoy seguro que me harían la recomendación. Pero definitivamente esa decisión no se ha tomado y no hay causa justificada para tomarla en este momento", dijo Pierluisi a preguntas de periodistas durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

El gobernador mencionó, además, que evaluará el informe de la comisión cameral una vez culmine el proceso de vistas públicas, pero descartó aplazar la fecha de la transición.

"No puedo prejuzgar este asunto a base de lo que puede haber uno que otro en esas vistas…No me voy a adelantar a los eventos ni voy a prejuzgar meramente para complacer a algunos", añadió.

