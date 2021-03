Burger King bajo críticas tras publicar que "las mujeres pertenecen a la cocina"

La cadena de comida rápida Burger King se enfrentó hoy a una ola de críticas luego de que su cuenta de Twitter del Reino Unido publicara que las "mujeres pertenecen en la cocina", en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Los tuis publicados por la cadena en versión de un hilo, trataban de promover la presencia de las mujeres como chefs entre los restaurantes. Sin embargo, el primer tuit solo leía "las mujeres pertenecen en la cocina", lo que fue suficiente para causar furia entre los usuarios.

Horas después de la controversial publicación, la cuenta eliminó el tuit y admitió haber estado fuera de lugar.

"Nuestro objetivo era llamar la atención al hecho de que solo 20% de los chefs profesionales en el Reino Unidos son mujeres y querías cambiar eso otorgando becas culinarias. Lo haremos mejor la próxima vez", lee la nueva publicación.

Según dijeron, eliminaron el tuit después de la disculpa pues habían recibido denuncias de comentarios abusivos.

We hear you. We got our initial tweet wrong and we’re sorry. Our aim was to draw attention to the fact that only 20% of professional chefs in UK kitchens are women and to help change that by awarding culinary scholarships. We will do better next time.

— Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021