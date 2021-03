Biden espera tener suficientes vacunas contra COVID-19 para todos los adultos para finales de mayo

Tras la aprobación de la vacuna de la empresa Johnson & Johnson, el presidente estadounidense Joe Biden aseguró hoy que espera tener suficientes vacunas para todos los adultos estadounidenses para finales de mayo.

El anuncio de Biden supone un cambio en el plan trazado por el presidente ya que, originalmente, se esperaba que no sería hasta finales de julio que el gobierno tendría disponible suficientes vacunas para todos los adultos en el país.

Las expresiones del mandatario surgen luego de anunciar un acuerdo con la empresa Merck, la cual ayudará a su competidor, Johnson & Johnson, a producir las vacunas y cumplir con expectativas de producción. El pasado sábado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) autorizó el uso de emergencia de esta vacuna contra el COVID-19. "Hace tres semanas dijimos que tendríamos vacunas para todos los adultos estadounidenses para finales de julio", dijo el presidente durante una conferencia de prensa. "Me place anunciarles hoy que, como consecuencia de haber acelerado este proceso, este país va a tener suficientes vacunas para todos los adultos en Estados Unidos a finales de mayo", añadió.

El primer ejecutivo estadounidense además ordenó a los estados a priorizar la inoculación de los maestros y educadores. "Queremos que cada educador, personal escolar y empleados que trabajan con niños a que reciban al menos su primera dosis a más tardar a finales de este mes. Es hora de tratar la enseñanza presencial como el servicio esencial que es", comentó.

A diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, la vacuna de Johnson & Johnson solo cuenta con una dosis.

Three weeks ago, I announced we would have enough vaccine supply for all Americans by the end of July.

Now, with our efforts to ramp up production, we will have enough vaccines for every American by the end of May.

— President Biden (@POTUS) March 2, 2021