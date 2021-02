Nevadas en Estados Unidos provocaron el retraso de segundas dosis a sobre 20,000 personas en Puerto Rico

Más de 20,000 personas en Puerto Rico habrían visto la administración de su segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 retrasada a raíz de las nevadas en Estados Unidos que han impedido la llegada de los cargamentos a la isla esta semana, reconoció el secretario designado de Salud, Carlos Mellado.

“Fácilmente más de 20,000”, aceptó el funcionario en un aparte con Metro luego de una conferencia de prensa en la que detalló los problemas provocados por la situación climatológica en los Estados Unidos.

Ante la incertidumbre sobre el momento en que finalmente se reanudará el transporte de vacunas a Puerto Rico, Mellado no pudo precisar en qué fecha se reprogramarán las segundas dosis de las personas afectadas por los retrasos.

“Nosotros tenemos la plataforma de TurnosPR que, dentro de otras cosas que ha hecho, es nosotros generar el turno para que el paciente no tenga que hacer la fila. Número dos, garantizar que sea el paciente que le toca en la fase. Número tres, cuando ocurren situaciones como esta, de la misma forma que le generamos el turno, le avisamos que el turno se cambió. Eso es lo bueno de tener esa plataforma y nosotros generar ese turno. Como siempre he dicho, hay situaciones que no están en nuestras manos”, había indicado Mellado en la conferencia de prensa.

En total, la cantidad de dosis que esta semana no han llegado a Puerto Rico asciende a 80,350, desglosadas en 41,450 de la marca Pfizer y 38,900 de Moderna.

Anoche, el Departamento de Salud anunció que hoy y mañana únicamente se estaría administrando la segunda dosis en los seis centros que opera la Guardia Nacional. El proceso de vacunación permaneció intacto, por esta semana, para los empleados escolares, que continuaron recibiendo tanto primeras como segundas dosis, según correspondía.

“No es que la perdieron. Se retrasó su vacunación. Hay una nevada y no han llegado las vacunas”, mencionó Mellado sobre las personas que no pudieron recibir la segunda dosis.

En tanto, el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, reconoció que el cuerpo militar no puede garantizar la administración de segundas dosis en el corto plazo, más allá de las que se utilizarán mañana. Lo mismo, dijo, ocurre con el proceso de vacunación de docentes y no docentes.

La coordinadora del programa de vacunación del Departamento de Salud, Iris Cardona, reiteró en la rueda de prensa que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han indicado que existe una ventana de hasta 42 días para administrarse la segunda dosis, en caso de que la persona no pueda recibirla en el periodo estipulado. La recomendación es que la segunda dosis se Pfizer se aplique a los 21 días, mientras la de Moderna debe administrarse a los 28.

“A esta hora no tenemos ningún tipo de respuesta o comunicación de que vayan a llegar mañana, pasado mañana ni en estos días. Por lo tanto, el proceso de vacunación se ha retrasado, es algo que no está en nuestras manos (pero) ciertamente disloca el proceso y trae confusión a la ciudadanía y lo puedo entender”, subrayó Mellado.

Una vez se reanude el transporte de vacunas, Mellado sí anticipó un incremento sustancial en la cantidad de dosis que llegarán a la isla.

Semanalmente, Puerto Rico recibiría 35,100 vacunas de Pfizer correspondientes a la primera dosis, así como 34,200 de Moderna y 10,700 que se asignan directamente a las cadenas de farmacias Walgreens, Costco, CVS y WalMart, para un total de 80,000. Las segundas dosis continuarían llegando en función del ritmo al que se administren las primeras dosis.

“Esa era la idea hasta que empezara a nevar”, dijo el secretario designado, al detallar que de ordinario Puerto Rico recibe cargamentos los martes, miércoles y jueves.

Reyes, de la Guardia Nacional, detalló que, en los centros de vacunación del cuerpo militar, se tuvo que reprogramar 4,000 citas de primera dosis para el 4 y 5 de marzo.

“Las que estaban programadas para hoy, se reprogramaron para el 4 de marzo y las de mañana, 19 de febrero, se reprogramaron para el 5 de marzo. Lo que estaba programado para segundas dosis, primeros respondedores, esas se llevaron a cabo en el día de hoy y están programadas para el día de mañana”, sostuvo Reyes, haciéndose eco de lo que ya Salud había anunciado ayer.

“Hoy comenzamos operaciones más temprano, estuvimos desde las 4:00 a.m. en cada uno de los seis centros, por si llegaba alguna persona que estaba citada y no le había llegado la información, poderlas orientar. El grupo fue limitado (de personas) que llegaron buscando la orientación”, aseguró Reyes.