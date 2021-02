Pierluisi presenta resolución para auditar la deuda de Puerto Rico

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia informó el miércoles, que radicó su primer paquete de medidas legislativas, entre las que se encuentran la Resolución Conjunta de la Cámara 63, la cual propone auditar la deuda pública, y el Proyecto de la Cámara 533 que abre una ventana para que todo pensionado o retirado del gobierno central que renunció de manera incentivada pueda trabajar de manera parcial sin que se vea afectada su pensión.

“Estas piezas legislativas forman parte de nuestros compromisos programáticos como gobierno, son necesarias para poder ejecutar efectivamente nuestra obra de trabajo y acompañan la presentación que hicimos sobre el próximo presupuesto hace varias semanas”, expresó el gobernador Pierluisi Urrutia en declaraciones escritas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, pidió espacio para estudiar y trabajar las medidas y prometió que no será piedra de obstáculo.

“Para evitar problemas del pasado, y gran parte de autocrítica, en el caso mío que administré medidas que no fueron manejadas en el caso que se le diera el debido proceso, le voy a pedir al país que no los critique, que sencillamente que levante su voz, cuáles son sus preocupaciones y los vamos a atender. Sencillamente no vamos a estar en contra, porque hay que cumplir la palabra con el gobernador de atenderle las medidas, y si hay que hacerles ajustes si terminan con voto o no voto pues, eso se dará en el proceso. Lo responsable es cumplir nuestra palabra de darle paso, no ser un obstáculo en el proceso de desarrollo del país y mejorarla si hay que mejorarla o si tiene el apoyo solidario de todos los legisladores pues aprobarla. La Asamblea Legislativa no puede ser una piedra en el camino. Tiene que ser un facilitador y tenemos cuatro iniciativas del gobernador que nosotros vamos a atender responsablemente”, dijo Hernández Montañez, quien se reunió con el mandatario junto al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

Te recomendamos:

La Resolución Conjunta de la Cámara 63 establece que la Oficina del Contralor deberá llevar a cabo un proceso de auditoría de la deuda emitida por el gobierno de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios desde el 1952 al 2016. También, faculta a dicha entidad gubernamental a que, en representación del pueblo de Puerto Rico, podrá hacer aquellos referidos de personas que estime pertinentes, si algunos, al Departamento de Justicia, al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente o a cualquier agencia federal con jurisdicción sobre la materia, así como evaluar la impugnación en los foros competentes con jurisdicción cualquier deuda emitida ilegalmente.

Con el Proyecto de la Cámara 533, el gobernador propone abrir una ventana para que aquellos pensionados retirados del gobierno o empleados que renunciaron de manera incentivada, tales como maestros, trabajadores sociales, policías, entre otros, puedan trabajar nuevamente en el gobierno de manera parcial y sin que se les afecte su pensión. Todo esto eximiéndoles temporeramente de cualquier ley o acuerdo suscrito que prohíba su regreso al servicio público.

Otra pieza legislativa radicada es el Proyecto de la Cámara 534, que propone centralizar en dicha oficina el reclutamiento de todo el personal de gobierno, siguiendo siempre el principio de mérito. Por lo tanto, se ordena a todas las agencias e instrumentalidades públicas a que transfieran a la Oficina de Administración de Personal del Gobierno de Puerto Rico, antes la OATRH, el personal especializado de recursos humanos que sea requerido por esta para el proceso de reclutamiento, junto con el presupuesto correspondiente al pago de nómina y beneficios de los empleados. De igual forma, se habilitará un portal electrónico donde los ciudadanos podrán someter sus solicitudes de empleo.

Por último, la Resolución Conjunta de la Cámara 64 faculta a la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) a adquirir bienes inmuebles para el programa Head Start.

Pierluisi explicó que el gobierno ha corroborado y confirmado con la Oficina de Head Start, Región II de Nueva York que existe la disponibilidad de millones de dólares en fondos de recuperación a través de ‘Disaster Recovery Funds’ que podrían ser solicitados por ACUDEN como concesionario. Esto a los fines de que el Departamento de la Familia, en su representación, pueda adquirir bienes inmuebles y otros derechos reales sobre inmuebles para establecer nuevas y modernas facilidades de Head Start.