Maestro que no quiera dar clases presenciales deberá acogerse a una licencia personal

El trabajo presencial de los maestros cuyas escuelas abran en marzo será compulsorio. Aquellos maestros que no quieran exponerse a un escenario de posible contagio al COVID-19 tendrán que acogerse a una de las licencias disponibles o aplicables.

En entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico, se le cuestionó a la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte, si los maestros estarían expuestos a penalidades si se rehusaban a presentarse al plantel escolar de ser activado.

“El educador, o el empleado, en este caso la comunidad escolar es grande, en ese aspecto tendría que acogerse a una licencia personal, o alguna licencia. Ellos tienes varias licencias que pueden acogerse, ese es el proceso”, contestó la funcionaria.

Esta información surge un día después que la secretaria anunciara parte del protocolo que aplicarán para el regreso presencial en algunas escuelas, el cual no está condicionado a que los docentes estén vacunados contra el coronavirus, COVID-19.

Aponte, detalló si algún maestro rechaza la vacuna, debe tomar medidas adicionales de barrera para estar protegidos y evitar contagios en su comunidad escolar.

Actualmente, los maestros tienen prioridad en el proceso de vacunación junto con la población de adultos mayores, por una orden administrativa firmada por el designado secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado.

“Siguiendo los protocolos de protección, duplicando esa protección pudiera ir, porque el hecho que tengamos la vacuna, y es una de las cosas que queremos llevar como mensaje, no quiere decir que tú no te vas a contagiar, la vacuna lo que te da es un mecanismo de protección adicional para evitar sintomatología, pero la vacuna no está condicionada a lo que es la apertura, es un área que nosotros damos de oportunidad y que si el maestro por alguna creencia, o por alguna situación particular no puede hacerlo nuestro llamado es que dupliquen lo que es el nivel de protección”, contestó la educadora.

Hasta el momento hay unos 30 mil empleados de Educación vacunados contra el virus.

Sin embargo, aunque estuvieron reunidos el pasado sábado, el Departamento de Educación aún no discute estos planes con la representación oficial de los docentes, la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Aponte detalló que esperan discutir los protocolos con la Asociación a finales de esta semana.

“Nosotros vamos a discutir con ellos lo que es la parte de condición laboral, en términos de la apertura, cuando se van a reincorporar los empleados, los maestros particularmente, el viernes”, expresó a este medio.

Según dijo, se estará designando un grupo de trabajo para atender el asunto del regreso de los maestros.

Te recomendamos escuchar este episodio del podcast Con Los Editores sobre el retorno a clases presenciales: