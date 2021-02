Gobernador revela que orden ejecutiva para reabrir escuelas es “inminente”

El gobernador Pedro Pierluisi adelantó que la emisión de una orden ejecutiva que permitiría la reanudación de clases presenciales es “inminente”, si bien al momento se desconoce cuáles serían los planteles que podrían abrir en la primera semana de marzo.

“El detalle de qué escuelas se van a abrir y el protocolo (salubrista) y requerimientos es lo que todavía no se ha anunciado. La orden ejecutiva es inminente. En cualquier momento se estará emitiendo una orden que autoriza al Departamento de Educación y al sistema de educación privado a proceder a abrir escuelas, sujeto a una serie de términos y condiciones, incluyendo el cumplimiento con los protocolos que establezca el Departamento de Salud”, sostuvo Pierluisi en una conferencia de prensa en la que además reveló que el 1 de marzo es la fecha objetivo para la reapertura.

Te recomendamos:

Anteriormente, la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, había apuntado al 3 de marzo como la fecha para una reapertura limitada de planteles, tanto públicos como privados.

En lo referente a las escuelas públicas, Aponte Santos ha indicado que, de los 856 planteles, 172 tienen “potencial” para abrir, pero ha aclarado que la cifra podría ser mucho menor.

“La intención es comenzar a abrir escuelas que para que puedan brindar educación presencial a partir del 1 de marzo de este año. Lo que estoy diciendo es que escuela que no esté en condiciones es escuela que no abre. Escuela que no tenga un director que esté en posición de certificar que cumple con los protocolos que establezca los protocolos del Departamento de Salud, no abre. Escuela que no tenga los maestros están dispuestos a brindar educación presencial, escuela que no abre”, enumeró Pierluisi.

El primer ejecutivo se reunió esta tarde con alcaldes tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático (PPD). Los alcaldes del PPD, en particular, se han opuesto a una reapertura en marzo, al señalar que el Departamento de Educación debería enfocar los esfuerzos en un regreso a clases presenciales en agosto.

Por otro lado, Pierluisi defendió los objetivos de la orden ejecutiva emitida esta mañana, que en esencia permite acelerar los trámites de compra y contratación en el Departamento de Educación relacionados con la reapertura de escuelas, y que ha levantado bandera de múltiples figuras políticas que han manifestado que abre la puerta a irregularidades.

La orden ejecutiva “incluye que (Educación) tiene que coordinar cualquier compra o contratación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que tiene una serie de requisitos; que debe utilizar las formas de contratos y procesos de la Administración de Servicios Generales en la medida que sea aplicable. Lo que propende, lo que busca la orden ejecutiva, es expeditar esto. Sea marzo, abril, mayo o hasta agosto, tenemos que poner las escuelas en condiciones y no queremos que se dilate este proceso”, subrayó Pierluisi.

Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes, organización que esta mañana se reunió con Aponte Santos, es uno de los que se han mostrado preocupados con las disposiciones del estado de emergencia decretado.

“No lo veo prudente (la orden ejecutiva), en un momento en que el Departamento de Educación siempre ha estado en el ojo público con relación a la corrupción. No lo veo correcto a dos semanas de la intención de abrir escuelas. El gobierno recibió el informe de transición y el estado de situación en que estaban las escuelas en enero. ¿Por qué esperaron a ahora para emitir una orden ejecutiva, cuando pudieron haberlo hecho al principio de su administración?”, dijo el alcalde de Villalba a Metro previo a reunirse con Pierluisi y la mayoría de los 78 ejecutivos municipales.

“La orden misma establece los requisitos y uno de los requisitos es qu etiene que haber transparencia. Se tiene que publicar en Internet la notificación de solicitud de propuestas o contratos, o sea, que todo va a estar a la luz pública. Los términos son más cortos, pero tienen que alertar a la OGP de los procesos que están lelvando a cabo para asegurarnos que todo se está haciendo en ley y orden. Lo único que se está haciendo es expeditando”, insistió el mandatario, al indicar que un proceso ordinario de subasta puede tomar “meses”.