Si no llenas planillas y recibiste los $1,200 directamente con el IRS, esto es lo que debes hacer para los $600

El Departamento de Hacienda se aproxima a terminar los pagos de $600 por la segunda ronda de estímulo económico, ante esto explicaron durante una sesión informativa los pasos que deben seguir aquellas personas que no llenan planilla pero recibieron el primer estímulo de $1,200 por llenar directamente con el IRS.

Según la Secretaria Auxiliar de Rentas Internas de Hacienda, Roxanna Santiago, este proceso deberá ser mediante la radicación de la próxima planilla del 2020.

La próxima semana debe estar disponible esta planilla para radicación electrónica y "aunque sea una persona que no radica" podrá reclamar los $600 a través de esta.

El subsecretario de Hacienda, Ángel Pantoja, explicó que la planilla del 2020 incluye un anejo específico para "hacer ese agarre" de personas que no recibieron nada o recibieron menos de lo indicado.

"En la planilla para el año 2020 podemos reconciliar un sinnúmero de situaciones. Va a ser el anejo B-3", dijo Pantoja.

Por otra parte, Santiago dijo que el procedimiento es consistente a lo que está haciendo el IRS en Estados Unidos.

El secretario de la agencia, Francisco Parés, destacó que 44 mil personas que recibieron el pago de $1,200, según su planilla de 2018 no han recibido la segunda ayuda. “Ese grupo no ha recibido el cheque de $600 porque no radicaron la planilla de 2019. En esta etapa final de distribución de ayudas, la recomendación es radicar la planilla del año 2020 y reclamarlo como un crédito reembolsable”, sostuvo.

Al terminar el periodo de desembolsos esta semana, los ciudadanos hábiles para recibir las ayudas, que aún están en espera, deberán reclamar las mismas como un crédito reembolsable en la Planilla de Contribución sobre Ingresos del año 2020, que estará disponible la última semana de este mes de febrero.

“Este último turno al bate es para todos los que tengan que reconciliar lo pagos de estímulo, incluyendo a los no radicantes. La planilla de Contribución sobre Ingresos de 2020, contiene el Anejo B3 Individuo, donde puede indicar los pagos que no recibió, los que recibió incompletos y cambios en la composición de familiar, entre otros, que le habilitan para recibir el dinero”, agregó.

Sobre la posibilidad de posponer la fecha de radicación de la planilla de 2020, dijo que al momento se mantiene la fecha del 15 de abril en el plan de trabajo. “En caso de que se legisle en el Congreso una ayuda económica adicional, sería un factor que nos llevaría a evaluar la posibilidad de posponer la fecha”, declaró.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a asegurarse que lo que se informa en la planilla como números de seguro social y nombres completos, estén precisos para evitar retrasos y errores.

