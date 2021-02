Mariana Nogales le sale al paso a Johnny Méndez en interpelación a secretaria de Educación

La representante por Acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, tuvo un choque con el representante novoprogresista Johnny Méndez, durante la vista de interpelación a la secretaria de Educación designada, Elba Aponte, en la Cámara de Representantes ayer.

Nogales comenzó su turno expresando que el hacerle preguntas a la secretaria durante la interpelación no era un asunto machista. Sino, que se le estaba evaluando por sus méritos y " la capacidad para dirigir un departamento tan importante como es el Departamento de Educación".

"Tengo que clarificar que cuando se hace esa evaluación sobre las mujeres, no se está haciendo específicamente sobre la cuestión de género", dijo la representante al agregar que ella misma es feminista y ha sido parte de grupos en pro de la mujer, por lo que puede certificar que las preguntas hechas durante la interpelación "no están dirigidas a cuestionar como mujer,están dirigidas a cuestionar como secretaria y como funcionaria".

Al pasar a las preguntas, Nogales preguntó a Aponte sobre los casos de COVID-19 en cuidos. Antes de que la secretaria pudiera responder, se escucha a Johnny Méndez hablar alto.

"Yo no le estoy preguntando a Johnny Méndez, le estoy preguntando a la secretaria", dijo Nogales rápidamente. "Le voy a decir que es una falta de respeto -y ahora si hablemos- de cuando un hombre habla por encima de una mujer".

Méndez respondió con el micrófono apagado a lo que la representante le dijo.

"No me tiene que hablar y no me interrumpa", agregó Nogales.

Ante la petición del presidente de la Cámara de bajar los ánimos, Méndez aseguró que "si yo quisiera interrumpir me hubiera levantado y hubiera prendido el micrófono, yo estoy hablando con mis compañeros".

Su respuesta dio pie para que Nogales aseverara que al entrar por primera vez al espacio de la Cámara, se sorprende que "durante sesiones de interpelación, durante sesiones legislativa aquí hay chistesitos como si uno estuviera en séptimo y octavo grado".

"Es una cosa increíble la falta de compromiso con el trabajo y con el país", finalizó.

Momentos donde @MarianaNM2020 pone en su lugar a los que dicen que esto es un acto "machista" (AQUI SE LE HACEN LAS PREGUNTAS COMO SECRETRETARIA) 1/2 pic.twitter.com/zRsWkaGFmj — ⑉Σ卂ᄂ丨ⱫЦ⑉ (@E_Albizu) February 12, 2021

