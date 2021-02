Portavoz del PPD entiende secretaria de Educación no tiene los votos para ser confirmada

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau, entiende que la designada secretaria al Departamento de Educación, Elba Aponte, no cuenta con los votos para ser confirmada.

“Yo creo que los votos allí (Senado), para la nominada, no hay manera de que los tenga”, comentó el legislador en entrevista con Radio Isla.

Escucha parte de la entrevista:

Estas expresiones surgen un día después de que la secretaria fuera interpelada por la Cámara de Representantes, cuerpo que no tiene derecho para votar por su designación.

Aponte Dalmau agregó que, “yo creo que definitivamente ese nombramiento no tiene ninguna lógica”.

Aunque está convencido de que no existen los votos, el también exrepresentante reconoció que existe una realidad nueva en este cuerpo por la cantidad de portavoces que hay por las diferentes colectividades electas.

Te recomendamos:

Nuevo director de COR3 acepta responsabilidad en atraso de los fondos de recuperación a municipios Manuel Laboy dijo al CPI que durante el proceso de Transición encontró que COR3 había fallado en tramitar de manera más ágil las solicitudes de adelanto y las de reembolso de fondos ya obligados a algunos pueblos

En la mañana de hoy, la secretaria catalogó la interpelación de la Cámara como una falta de respeto donde tenían la agenda para hacerla quedar mal.

“Para mi fue una falta de respeto, y eso está en los medios, de que lamentablemente el presidente de la Cámara haya establecido que esta servidora tenía un auricular puesto, para mi es una falta de respeto, y que yo me tenga que quitar verdad, para mostrar, levantarme mi cabello o quitarme mi jacket, para mostrar que yo no tenía nada. Esta servidora fue allí, y que fue sorprendente que yo no fui allí a leer documentos, que fui allí a leer y expresar lo que hemos trabajado con la vía del plan, así que si eso les sorprendió de la capacidad de esta servidora, como mujer y como maestra, de estar allí sin tener que leer un documento directo, pues levanta tela de juicio el hecho de que se hiciera ese señalamiento”, indicó la funcionaria en entrevista con WKAQ.

Sobre la velocidad que utilizó para responder las preguntas, esta aseguró que “yo fui pausada, es la primera vez que yo me expongo a un escenario de esta naturaleza y quise ser pausada para llevar de manera relajada y tranquila un mensaje. Yo creo que mi temple, mi carácter fueron demostrado allí, y la capacidad que tengo para dirigir el Departamento”.