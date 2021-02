Explosión en fábrica de fuegos artificiales en India deja 11 muertos y 37 heridos

Al menos 11 trabajadores de una fábrica de fuegos artificiales murieron en el sur de India, y otros 37 resultaron heridos, algunos de ellos en estado grave, a causa de un incendio en las instalaciones, por motivos bajo investigación, que terminó provocando una cadena de fuertes explosiones.

El incidente ocurrió en una población de Virudhunagar, en el estado de Tamil Nadu, cuando "primero el incendio y después una cadena de explosiones destruyeron varios almacenes de fuegos artificiales", según narró el portavoz de la Policía local, Raj Narayanan.

Mariyammal Firecracker unit, which was blasted today at Achankulam near Sattur in #Virudhunagar.

It's terrible 🥺😖 pic.twitter.com/kZVnQpx5IL — Vinodh Arulappan (@VinodhArulappan) February 12, 2021

12 dead and 22 injured in the fire accident at a fireworks factory in Virudhunagar District, Tamil Nadu.@mathrubhumi#sivakasi pic.twitter.com/Y0c7OWP9j9 — Anoop Das.K (@kanoopdas) February 12, 2021

Rescue operations taking place at #Virudhunagar of Tamil Nadu. Mariyammal fireworks factory employed close to 100 workers of which 30 including a woman are injured. @TheQuint pic.twitter.com/WLRR1yxvgV — Nikhila Henry (@NikhilaHenry) February 12, 2021

Tenía las licencias

"Las explosiones prosiguieron durante largo tiempo, lo que dificultó que los servicios de rescate llegaran a la fábrica", de acuerdo con el portavoz. La Policía confirmó que la planta operaba con las licencias pertinentes, pero ahora investiga si los materiales que usaba para la fabricación de fuegos artificiales están permitidos por la ley.

Asimismo, la Policía avisó de que la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas porque muchos de los afectados se encuentran en estado crítico.

