Para marzo aprobación del cheque de los $1,400

El proyecto de ley que busca otorgar los $1,400 a los contribuyentes se podría estar firmando a mediados del próximo mes.

Según explicó la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, el mismo debe estar aprobándose en la semana del 22 de febrero en uno de los cuerpos del Congreso de los Estados Unidos. “La Cámara lo debe estar viendo en la semana del 22 (de febrero), de ahí pasa al Senado, y de ahí obviamente a la firma del presidente. Esto se va a votar por línea partidista, porque no ha habido esfuerzo ninguno para que se discuta con los republicanos, así que ellos deben tener los votos, y debe pasar a la firma del presidente, yo estimo entre la segunda o tercera semana de marzo”, indicó en entrevista con WKAQ.

Este proyecto, además de los $1,400 por personas, incluiría un cheque adicional por la misma cantidad por dependiente.

Un dependiente no se limita a un hijo, sino a aquel cuyo número de seguro social esté atado a la rendición de contribución sobre ingresos. Estos cheques no están sujetos a deudas administrativas, ni federales ni estatales ni atrasos en la pensión alimenticia.

Se extienden los beneficios de la Ley de Respuesta al Coronavirus de la Families First Act, por el tiempo pagado por enfermedad y los créditos de permiso familiar pagado que expiraban 31 de marzo de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021.

El beneficio por desempleo que expiraba a mayo, ahora se extendería a agosto y se aumentaría de $300 a $400 semanales.

A los patronos que se mantuvieron pagando empleados durante la pandemia se les extiende el periodo para solicitar el crédito hasta el 31 de diciembre de 2021.

