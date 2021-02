Mellado niega que ocho municipios no hayan recibido una sola vacuna contra el Covid-19

El secretario designado de Salud, Carlos Mellado, refutó una publicación de ayer del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en la que se reportaba que hay ocho municipios a los que la agencia no ha asignado una sola vacuna contra el Covid-19 en las más de seis semanas desde que comenzó el proceso.

“No es correcto. Nosotros tenemos alrededor de 250 centros. Si divido la cantidad de vacunas entre todos ellos me da 73 vacunas semanales, que es un número absurdo. Por eso se hace el grupo A, grupo B y grupo C, (a los que se les distribuyen) 600, 300, 200 y 100 (vacunas). Si esta semana le doy vacunas a este grupo, pasan dos semanas y no te puedo dar vacunas porque le tengo que dar vacunas al grupo B y luego al grupo C”, dijo Mellado esta mañana en una conferencia de prensa.

El CPI reportó que, de acuerdo con los datos suministrados por el Departamento de Salud, los municipios de Añasco, Ceiba, Coamo, Juana Díaz, Maricao, Peñuelas, Río Grande y Toa Alta no habían recibido una sola vacuna, a pesar de que el esfuerzo de inoculación en Puerto Rico comenzó el 15 de diciembre.

Salud proveyó esta tarde a Metro los documentos que suministró al CPI, incluyendo la tabla de distribución de vacunas por fecha y proveedor y otra con las vacunas administradas por cada centro, que no concuerdan entre sí.

Si bien es cierto que en la tabla con la distribución no aparecen los ocho municipios reportados, en el documento de vacunas administradas se observa que Añasco (30 vacunas), Ceiba (502), Coamo (599), Juana Díaz (287), Peñuelas (128) y Río Grande (199) sí han recibido y utilizado dosis.

Esto dejaría a Toa Alta y Maricao como los únicos municipios a los que Salud no les ha asignado ninguna dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Estos dos pueblos, con poblaciones estimadas de 74,000 y 5,400 habitantes, respectivamente, tampoco aparecen entre la lista –divulgada por la agencia– de municipios que recibirían vacunas en la semana del 8 al 12 de febrero para la inoculación de personas mayores de 65 años.