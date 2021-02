Junta alcanza acuerdo con bonistas, pero pide prórroga para presentar plan de ajuste a la deuda

Aunque aseguran que alcanzaron un acuerdo "en principio" con los bonistas, la Junta de Control Fiscal (JCF) pidió hoy al Tribunal Federal una prórroga para presentar el nuevo plan de ajuste de la deuda del país.

En una moción presentada hoy, los abogados de la JCF solicitaron extender la fecha límite al 8 de marzo de 2021. Además, informaron a la jueza Laura Taylor Swain que cuentan con un acuerdo "en principio" con los principales acreedores de la isla, lo que significaría un pacto con estos bonistas para reducir la deuda del país.

La jueza federal —quien atiende el caso de Título III de la reestructuración de las deudas de Puerto Rico— pidió en octubre de 2020 que la Junta radicara el nuevo plan de ajuste a más tardar el 10 de febrero.

Ayer, el ente fiscal reiteró que entregarían hoy el plan de ajuste de la deuda —o en su defecto, un informe de las negociaciones—, según lo dispuso la jueza Swain.

En su moción, la Junta señaló que, si bien continúan negociando con los acreedores y que anticipan un respaldo de alrededor de la mitad de estos, una extensión les permitirá discusiones adicionales con los bonistas y las partes interesadas.

Based upon the execution of joinder agreements to the Existing PSA, the Oversight Board anticipates that holders of over fifty percent (50%) of outstanding Commonwealth funded indebtedness will have stated their support for a plan of adjustment.

"Basado en la ejecución de la acumulación de respaldo al PSA existente, la Junta anticipa que acreedores de sobre el 50% de la deuda de Puerto Rico habrá respaldado el plan de ajuste. Sin embargo, la JCF entiende que una extensión de la fecha límite al 8 de marzo de 2021 para presentar una moción informativa y un plan de ajuste permitirá que el equipo de mediación pueda realizar sesiones adicionales con las partes interesadas. Además, le permitirá a la Junta ampliar las discusiones en la mediación y aumentar el respaldo de todos los acreedores al plan de ajuste", reza la moción del ente fiscal.

"Como resultado de estos esfuerzos, el pasado 9 de febrero de 2021, la Junta y las partes principales en este caso, alcanzó un acuerdo en principio en torno a los términos del plan de ajuste enmendado, sujeto a la ejecución un documento definitivo, incluyendo la ejecución de un nuevo Plan de Apoyo Acordado (PSA). La Junta espera ejecutar y hacer disponible dicha documentación al cabo de una semana y permitir que otras partes se unan al nuevo PSA", lee la moción sometida en la tarde hoy por los abogados de la JCF.

Asimismo, la Junta aseguró que su equipo de Mediación continuará las discusiones para ampliar el respaldo al Plan de ajuste entre los acreedores del país, incluyendo aquellos bonistas del sistema de Retiro de empleados del gobierno (ERS) y del Comité de Retirados.

