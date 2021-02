Hacienda busca evitar que se trastoque arbitrio a las foráneas de 4%

El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés, pidió ayer al Servicio de Rentas Internas (IRS) que excluya a Puerto Rico de un reglamento de la agencia federal que podría redundar en la eliminación del impuesto a las corporaciones foráneas creado mediante la Ley 154 de 2010.

El funcionario explicó hoy, durante una llamada con periodistas, que ayer sometió una carta a la nueva secretaria del Tesoro federal, Janet Yellen, en la que solicitaron que la agencia no aplique a la isla el nuevo propuesto reglamento que, esencialmente, limitará la acreditación de las contribuciones que pagan multinacionales que hacen negocios en el extranjero. En caso de que el IRS restrinja dichos impuestos foráneos, Parés señaló que pedirán a la agencia federal tres años para sustituir el arbitrio.

La Ley 154 de 2010 impone un arbitrio del 4 % a entidades que no tienen presencia en Puerto Rico en la compra de mercancía a empresas que prestan servicios relacionados en la isla. Dicho impuesto genera cerca de $2,000 millones anualmente, lo que constituye un 20% de los recaudos gubernamentales.

"De la propuesta [federal] pedimos que se aclare si el arbitrio puede ser 'acreditable', que se mantenga y en el caso de que la intención sea no permitir el impuesto en su carácter de arbitrio —o que no sea 'acreditable'— que entonces se le dé un periodo a Puerto Rico de unos 3 años luego de la implementación de este reglamento", precisó Parés. Indicó que de tener que buscar un sustituto al impuesto, la agencia redistribuirá las restantes cargas contributivas que pagan anualmente estas empresas.

La propuesta del nuevo reglamento fue presentado por el IRS en septiembre de 2020.

El funcionario, además, negó que el año pasado el entonces secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, hubiese solicitado al gobierno de Puerto Rico sustituir dicho arbitrio. "Mucho se ha hablado que en la reunión con Mnuchin se nos emplazó a proveer un sustituto de la Ley 154. Estuve en esa reunión y eso no fue lo que ocurrió. Hay preocupaciones técnicas de parte del Tesoro sobre cómo el arbitrio interactuaba con el Código Federal y se estableció equipos de trabajo que aquí es donde comienza a nutrirse esa relación con el señor David Kautter [exsecretario auxiliar de Política Contributiva del IRS] de nosotros poder participar en determinaciones administrativas del Tesoro que pudiesen incidir en la ley 154", mencionó Parés. La fecha límite para someter los comentarios al propuesto reglamento vencen mañana.

Parés, además, admitió que, en caso que el IRS solicite la eliminación del impuesto, los recaudos del país podrían disminuir.

"Si se aplica restrictivamente impediría que los contribuyentes puedan tomar ese crédito contributivo por los taxes pagados en Puerto Rico y tomar ese crédito en la planilla federal. No tomarían el crédito si se interpreta restrictivamente. Si esa fuera la intención, que eso es lo que queremos aclarar, esto puede producir dos cosas: o que las entidades decidan no estar en Puerto Rico o potenciales litigios. Al producirse esta doble carga contributiva se pudieran entrar en unos litigios que no necesariamente van en el mejor interés público", señaló Parés.

El funcionario puntualizó que unas 10 entidades contribuyen alrededor del 75% de dicha carga contributiva y otras 40 empresas aportan el remanente.

Parés, a su vez, reconoció que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha solicitado la sustitución de dicho arbitrio por otras fuente de ingresos. En cambio, el funcionario defendió el arbitrio a la Ley 154 y sostuvo que implementar tasas contributivas uniformes podrían provocar un impacto adverso en la economía del país.

