Carmen Yulín sobre almacenes: "Esta hija de la gran pu#@ que está aquí le cocinaba a la gente"

La exalcaldesa del municipio de San Juan, Carmen Yulín Cruz, se defendió sobre los suministros encontrados en los predios del Coliseo Roberto Clemente en almacenes administrados bajo su administración.

Cruz, también excandidata a la gobernación primarista por el Partido Popular Democrático (PPD), aseguró que nada de lo presentado sobre esos almacenes es responsabilidad de su administración y cuestionó porque se presenta a 40 días del mandato de Miguel Romero y no se trajo esos argumentos en las vistas de transición. “Lo que hay en el coliseo es responsabilidad de ellos. No lo levantaron en la transición porque no estaba ahí, no existía”, indicó en un video que realizó en su cuenta de Facebook.

El almacén fue publicado por el programa Jay y sus Rayos X, pero la exfuncionaria no estuvo disponible para la periodista Tatiana Ortiz.

Sobre los alimentos encontrados, Yulín indicó que estos se utilizaban para alimentar a los empleados, y que la cocina se dejó limpia el 31 de diciembre del 2020. Incluso, Yulín criticó que se cuestionara la labor de los empleados que manejaban la cocina presentada.

“Ese arroz y esa agua nosotros la utilizábamos para hacer almuerzo o cena para nuestros empleados Si ellos la dejaron de usar y no le dan almuerzo continuo a sus empleados como en mi administración”, comentó al mismo tiempo que agregó, “porque esta hija de la gran puta que está aquí le cocinaba a la gente”.

Alguno de los alimentos estaban expirados desde el 2019.

Por otro lado, la exalcaldesa defendió las 21 lavadoras que se encuentran en el Colegio Universitario, ya que indicó que se utilizaban para que empleados municipales, así como ciudadanos que no tenían luz, fueran a lavar ropa.

“Yo creo que ya eso hora de que la nueva administración asuma su responsabilidad, y si el señor alcalde tiene algo que decir sobre mi administración, que lo diga de frente y sin medio”, comentó.

Yulín asegura que esto no es la misma situación que los almacenes de Ponce encontrados para la emergencia de los terremotos, y que solo se trae el tema para distraer sobre las cartas de despido que se están repartiendo a empleados de San Juan. "La ley 7 llegó a San Juan el 11 de enero", indicó.

Sobre esto, el representante Juan Oscar Morales presentó una resolución para que la Cámara de Representantes realice una investigación sobre esta situación.

