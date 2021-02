Secretario de Salud agradece labor de renunciante epidemióloga Fabiola Cruz

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López reaccionó hoy, sábado, a la renuncia de la epidemióloga Fabiola Cruz.

“Para el Departamento de Salud, la labor de la epidemióloga Fabiola Cruz ha sido clave y encomiable en la respuesta del COVID-19. Agradecemos la dedicación y el compromiso que demostró la salubrista durante estos meses y le deseamos el mayor de los éxitos en sus estudios de medicina, razón por la cual deja su posición en el Departamento de Salud”, dijo Mellado López en declaraciones escritas.

La epidemióloga Fabiola Cruz presentó ayer, viernes, su renuncia- que será efectiva a partir de 30 días de la notificación- como directora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRCPR) del Departamento de Salud.

“La decisión no es una fácil, pero quiero dar las gracias de todo corazón por la oportunidad que me han dado para poder servir a mi país. Un pedazo de mi corazón se queda con el gran equipo, mi querido SMICRCPR del Departamento de Salud”, escribió Cruz en su cuenta de Twitter.

“Durante esas semanas, estaré trabajando una transición completa para que la continuidad del programa en sus distintas funciones no se vea afectada. He recomendado a la epidemióloga Yonaica Plaza, quien tiene la preparación académica y la experiencia en municipios para continuar la dirección del SMICRCPR. De mi parte, me dirijo a seguir mi preparación académica en el campo de la medicina con el fin de continuar sirviendo a mi país”, expuso en su carta de renuncia.

Algunas declaraciones públicas de Cruz se han utilizado por algunos opositores de la propuesta del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia de comenzar de forma escalonada las clases presenciales en el mes de marzo.

Cruz expresó preocupación por la instalación de barreras físicas que obligaran el distanciamiento físico.

“El reto es grande, ahora mismo no estamos listos. Si queremos abrir en marzo, que es posible, hay que poner la mayor cantidad de esfuerzo”, sostuvo la epidemióloga.

Te recomendamos: