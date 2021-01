Pierluisi advierte que presupuesto no cumplirá con Plan Fiscal

El gobernador Pedro Pierluisi advirtió hoy que el próximo presupuesto de la isla no cumplirá con el Plan Fiscal certificado.

Las expresiones del gobernador surgieron durante la vigésimo cuarta reunión de la Junta de Control Fiscal (JCF) en la que se discutió las medidas fiscales que aún el gobierno debe implementar para cumplir con las metas fiscales impuestas por el ente federal.

El mandatario expuso que el Plan Fiscal para el gobierno central no ha sido revisado desde mayo de 2020, por lo que esta versión no tomó en cuenta los fondos federales que ha recibido el país como respuesta a los terremotos y a la pandemia del COVID-19.

"Estoy alertándoles que, debido a que no se ha revisado el Plan Fiscal, tenemos que vivir con la base de ingresos actual y eso limita al gobierno para poder presentar un presupuesto que sea real y que garantice un gobierno funcional", señaló Pierluisi durante su primera aparición en una reunión de la JCF.

"Así que el próximo martes, ustedes verán un presupuesto que puede que no sea totalmente consistente con el Plan Fiscal", agregó.

El gobierno central tiene hasta el próximo 2 de febrero para presentar el presupuesto para el próximo año fiscal. Mientras que el 20 de febrero es la fecha límite para un nuevo Plan Fiscal.

Asimismo, el directivo de la Junta, Justin Peterson, volvió a mostrar preocupación en torno a las proyecciones de los recaudos del país. Además, cuestionó a la Junta las razones para subestimar los ingresos que recibe la isla cada año. Según Peterson, el pronóstico fiscal presentado en enero reflejó que la Junta subestimó los ingresos de la isla en donde se proyectó recaudos de $8,100 millones. Sin embargo, argumentó que la isla recaudó alrededor de $9,200 millones.

"Eso tiene tantas repercusiones porque les da menos flexibilidad al gobierno de Puerto Rico…No vamos a hacer que la economía de Puerto Rico crezca si seguimos ordenando recortes presupuestarios. Tenemos que enfocarnos en crecimiento e inversión. Me gustaría preguntarle a la empresa McKinsey cuál es el plan de ellos para alcanzar unas proyecciones más realistas", cuestionó Peterson.

En un breve intercambio, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta, defendió las proyecciones propuestas por el ente fiscal y aseguró que McKinsey no es la única empresa que provee estimados de ingreso.

Junta rechaza asignación de fondos para mejoras en aeropuerto de Aguadilla

Por su parte, Pierluisi tronó contra la Junta por rechazar una solicitud del gobierno central para reprogramar fondos para reparar la pista del aeropuerto de Aguadilla.

De acuerdo con la solicitud de reprogramación, el costo para reconstruir dicha pista asciende los $29 millones. Sin embargo, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta, mencionó que la solicitud fue rechazada debido a que el gobierno pidió utilizar fondos del programa de pareo dirigido a financiar proyectos aprobados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

"Necesitamos arreglar ese aeropuerto y necesitamos reabrirlo pronto. Este tipo de proyectos son críticos y no puede tratarse solo de un sí o un no. Ayuden al gobierno de Puerto Rico", dijo Pierluisi, quien además manifestó que la Agencia Federal Aviación (FAA) les solicitó que identificaran un pareo con fondos federales para financiar los arreglos en el aeropuerto. "Nos pidieron ese pareo porque no confían en Puerto Rico debido al desorden fiscal", añadió.

Mientras que Jaresko planteó que dichos fondos están destinados a la inversión de proyectos delineados por FEMA. "Los fondos en esa cuenta están destinados para que el gobierno de Puerto Rico pueda cumplir con el 10% de pareo de fondos federales para proyectos aprobados por FEMA", dijo Jaresko. De esta manera, la funcionaria indicó que el gobierno de Puerto Rico debe identificar otra fuente de ingresos para costear dicha obra.

Tras el breve intercambio entre Jaresko y Pierluisi, Peterson respaldó los reclamos del gobernador y cuestionó las razones del ente fiscal para descartar este proyecto.

"Este tipo de decisión me hace cuestionar mi rol en esta Junta. Estoy aquí para promover el crecimiento económico. Estoy decepcionado con esta determinación", mencionó Peterson.

